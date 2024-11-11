В Україні запрацював Реєстр зберігання зерна. Що він передбачає

Мінагрополітики впровадило інформаційно-комунікаційну систему «Основний реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстр зернового складу», повідомляє пресслужба. Впровадження нового реєстру створює можливість інтеграції з торговельними майданчиками для розвитку ринку зерна України.

Ключові факти

Мінагрополітики продовжує роботу з переведення публічних послуг в електронну форму, новий сервіс стане у пригоді установам та організаціям, що діють у галузі збереження зерна.

«Впровадження Реєстру зберігання зерна створює передумови переходу на безпаперові технології та запровадження електронного складського документу на зерно», – зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Серед переваг впровадження Реєстру складських документів на зерно – його розміщення на Єдиній платформі реєстрів державних органів на «Дія.Engine».

Завдяки реєстру реалізовано можливість керування бланками в частині їх переміщення між складами.

Передбачено доступ елеваторів до роботи з реєстром через веббраузер, управління доступом користувачів реалізується безпосередньо в системі та доступно керівнику елеватора.

У реєстрі наявний АPI-інтерфейс для інформаційного обміну з обліковими системами зернових складів.

Реєстр використовує електронний цифровий підпис для авторизації користувачів, у ньому є робочі кабінети для банківських установ.

Новий реєстр інтегрується з ЄДР (Єдиним державним реєстром юридичних осіб), а ще має нові формати звітності.

Контекст

Україна за три квартали 2024 року експортувала 48,9 млн т агропродукції, що на 9,9 млн т (більш як на 25%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Її вартість зросла на $1,4 млрд, досягнувши $10,5 млрд.

Ключовою групою експортованих агротоварів залишаються зернові культури. За звітний період Україна експортувала 42,3 млн т на суму $7,1 млрд. Інша суттєва складова експорту – насіння та плоди олійних рослин: 5 млн т вартістю $2,2 млрд.

У жовтні український експорт у грошовому еквіваленті став рекордним за увесь 2024 рік. За минулий місяць Україна експортувала товарів більш ніж на $3,8 млрд – на 18,7% більше, ніж у вересні поточного року. Загалом з початку року експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд. Значне зростання експорту у жовтні стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції. Експорт агропродукції зріс у жовтні за вартістю на 32,3%, а за вагою – на 33,8%. Це дало змогу збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 10,9 млн т, що на 26,2% більше, ніж у вересні цього року.