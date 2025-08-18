Україна активно співпрацює з Азербайджаном щодо нових поставок природного газу та веде переговори про закачування газу нерезидентами в українські підземні сховища. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

За її словами, нові контракти на постачання газу можуть бути укладені ще до старту опалювального сезону: «Якщо все вдасться, ми підпишемо новий контракт і продовжимо співпрацю».

Гринчук також зазначила, що тривають перемовини про використання українських газосховищ нерезидентами та про проєкти видобутку газу в межах Українсько-американського фонду відбудови. «Ми проводимо технічні консультації з партнерами, щоб збільшити участь країн-партнерів у використанні наших сховищ, а також розвиваємо проєкти з видобутку в рамках фонду», – пояснила вона.

Міністерка додала, що Україна близька до досягнення урядової мети накопичити 13,2 млрд м³ газу до початку опалювального сезону, але сподівається на більші обсяги.

Контекст

На початку 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне транспортування азербайджанського газу до країн Європи. Після припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року країни ЄС активно шукали альтернативні джерела енергоресурсів, серед яких виявився Азербайджан.

Наприкінці липня 2025 року група «Нафтогаз» уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Socar Energy Ukraine. У ніч на 18 серпня Росія завдала чергового удару по нафтобазі Socar в Одеській області, що спричинило масштабну пожежу та значні руйнування. За даними директора консалтингової компанії А-95, нафтобаза була повністю знищена.