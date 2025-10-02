Україна у вересні встановила рекорд, експортувавши 108 800 тонн ріпакової олії, що в 4,5 раза більше, ніж у серпні, повідомило агентство «АПК-Інформ» .

Деталі

92 000 тонн, або 85% від загального обсягу експорту, було відправлено до Євросоюзу, що також стало рекордним показником для цього напрямку, зазначили аналітики.

У вересні Україна стала лідером серед постачальників ріпакової олії до ЄС, повідомили в агентстві. Зазначається, що у липні–серпні 2025 року основним постачальником була Кенія, але за період з липня до 21 вересня Україна повернула першість, експортувавши 23 000 тонн проти 49 000 тонн за аналогічний період минулого року.

Експерти пояснюють зростання експорту ріпакової олії у вересні збільшенням внутрішньої переробки ріпаку після введення експортного мита на нього з 4 вересня. Через невизначеність аграрії активно продавали сировину на внутрішньому ринку, що посилило завантаження переробних потужностей на тлі дефіциту соняшнику.

Попередній рекорд експорту ріпакової олії зафіксований у вересні 2023 року – 106 000 тонн. Той сезон став піковим для переробки ріпаку в Україні з обсягом близько 1 млн тонн.

«У сезоні 2025/26 Україна має шанси наблизитися до рекордних показників переробки ріпаку, однак на світовому ринку ріпаку та каноли ситуація залежить від багатьох факторів, зокрема геополітики», – прогнозують в «АПК-Інформ».

Контекст

18 червня Верховна Рада розглядала пропозицію щодо введення 10-відсоткового мита на експорт сої та ріпаку, викладену у правці №40 до законопроєкту №13134. Ініціаторами виступили народні депутати від «Слуги народу» Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець. За їхніми словами, мито спрямоване на стимулювання роботи олієпереробних підприємств і зростання експорту продукції з вищою доданою вартістю. Кисилевський оцінив, що це може принести додатково $240 млн валютних надходжень щорічно завдяки переробленим продуктам.

Пропозиція викликала критику з боку бізнесу та експертів. Зокрема, проти мита виступили Українська зернова асоціація та Європейська Бізнес Асоціація.

Законопроєкт ухвалено 16 липня, а 2 вересня його підписав Президент Володимир Зеленський. Закон набрав чинності 4 вересня 2025 року. Згідно з ним, мито у розмірі 10% на експорт сої та ріпаку діятиме до 2030 року для трейдерів, після чого знижуватиметься на 1% щорічно до рівня 5%. Виробники та кооперативи, які експортують власно вирощену продукцію, звільняються від сплати цього мита.

