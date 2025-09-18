Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає уряд та Верховну Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак і передбачити механізм відшкодування вже сплаченого мита після набрання чинності закону №13157. Представники бізнесу наголошують , що обмеження експорту олійних культур призвело до критичної ситуації.

Деталі

За інформацією компаній – членів Комітету зернових та олійних культур ЄБА, підписання закону президентом призвело до зупинки експорту: судна простоюють, відвантаження затримуються. До того ж скупчення суден у портах підвищує ризики атак на інфраструктуру.

Бізнес наголошує, що механізм звільнення від мита не працює через відсутність чіткого порядку підтвердження походження продукції. Змішані партії зерна не оформлюють вчасно, що блокує логістику. Через це аграрії та експортери зазнають збитків, держава втрачає валюту, а довіра міжнародних партнерів падає.

Виробництво та експорт сільськогосподарської продукції залишаються ключовими драйверами української економіки. Лише минулого року агросектор забезпечив $24,7 млрд експортного виторгу, що становить 59% загального експорту. Введене ж вивізне мито створює серйозні перешкоди для розвитку цього сектора зокрема й для економічної стабільності та продовольчої безпеки України загалом, додали в ЄБА.

На думку експертів Асоціації, запроваджені мита суперечать Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, котра забороняє будь-які обмежувальні заходи на експорт.

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до прем’єрки, голови ВР, міністерств і комітетів з проханням скасувати обмеження на експорт олійних культур та передбачити порядок відшкодування експортного мита на сою та ріпак, сплаченого після набуття чинності законом №4536-IX.

Контекст

18 червня була перша спроба запровадити 10-відсоткове мито на експорт сої та ріпаку. Тоді Верховна Рада не підтримала правку №40 до законопроєкту №13134, яку запропонували депутати від «Слуги народу» Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець. За словами авторів, мито має стимулювати роботу олієпереробних заводів і сприяти експорту переробленої продукції з вищою доданою вартістю. За оцінками Кисилевського, це може збільшити валютні надходження на $240 млн щорічно завдяки експорту перероблених продуктів.

Ініціатива викликала критику з боку бізнес-асоціацій, експертів та представників бізнесу. Зокрема, проти мита виступили Українська зернова асоціація та Європейська Бізнес Асоціація.

Законопроєкт ухвалили у парламенті ще 16 липня. 2 вересня 2025 року закон підписав Володимир Зеленський, він набрав чинності 4 вересня. Мито на експорт соєвих бобів та насіння ріпаку діятиме в Україні до 2030 року в розмірі 10% від вартості насіння цих культур для трейдерів; після цього терміну розмір мита щороку знижуватиметься на 1% до досягнення 5%. Водночас сільськогосподарські товаровиробники та кооперативи, які експортують власно вирощену сільськогосподарську продукцію, від сплати експортного мита на сою та ріпак звільняються.

