Аграрії погрожують судами, депутати і митниця переводять стрілки на уряд, Україна втрачає мільйони доларів експортних надходжень. Чому соєво-ріпакове мито у 10% зупинило галузь, коли та як проблему буде розвʼязано?
«Ми витратили на мито 18,4 млн грн, хоч за законом не мали б його платити, – каже комерційний директор «ТАС Агро» Антон Жемердєєв, – подаємо позови до суду на митницю, щоб повернути кошти».
З 4 вересня експорт сої та ріпаку з України обтяжений 10-відсотковим митом.
