Украина в сентябре 2025-2026 маркетингового года установила рекорд, экспортировав 108 800 тонн рапсового масла, что в 4,5 раза больше, чем в августе, сообщило агентство «АПК-Информ» .

Подробности

92 000 тонн, или 85% от общего объема экспорта, было отправлено в Евросоюз, что также явилось рекордным показателем для этого направления, отметили аналитики.

В сентябре Украина стала лидером среди поставщиков рапсового масла в ЕС, сообщили в агентстве. Отмечается, что в июле–августе 2025 года основным поставщиком была Кения, но за период с июля по 21 сентября Украина вернула первенство, экспортировав 23 000 тонн против 49 000 тонн за аналогичный период прошлого года.

Эксперты объясняют рост экспорта рапсового масла в сентябре увеличением внутренней переработки рапса после введения экспортной пошлины на него с 4 сентября. Из-за неопределенности аграрии активно продавали сырье на внутреннем рынке, что усилило загрузку перерабатывающих мощностей на фоне дефицита подсолнечника.

Предыдущий рекорд экспорта рапсового масла зафиксирован в сентябре 2023/24 МГ – 106 000 тонн. Этот сезон стал пиковым для переработки рапса в Украине с объемом около 1 млн тонн.

«В сезоне 2025/26 у Украины есть шансы приблизиться к рекордным показателям переработки рапса, однако на мировом рынке рапса и канолы ситуация зависит от многих факторов, в частности геополитики», – прогнозируют в «АПК-Информ».

Контекст

18 июня Верховная Рада рассматривала предложение о введении 10-процентной пошлины на экспорт сои и рапса, изложенное в правке №40 к законопроекту №13134. Инициаторами выступили народные депутаты от «Слуги народа» Дмитрий Кисилевский и Андрей Мотовиловец. По их словам, пошлина направлена ​​на стимулирование работы маслоперерабатывающих предприятий и рост экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью. Кисилевский оценил, что это может принести дополнительно $240 млн валютных поступлений ежегодно благодаря переработанным продуктам.

Предложение вызвало критику со стороны бизнеса и экспертов. В частности, против пошлин выступили Украинская зерновая ассоциация и Европейская Бизнес Ассоциация.

Законопроект принят 16 июля, а 2 сентября его подписал Президент Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 4 сентября 2025 года. Согласно ему, пошлины в размере 10% на экспорт сои и рапса будут действовать до 2030-го для трейдеров, после чего будут снижаться на 1% ежегодно до уровня 5%. Производители и кооперативы, экспортирующие собственно выращенную продукцию, освобождаются от уплаты этой пошлины.

Кто станет главным бенефициаром новой пошлины на масличные культуры – в материале Forbes Ukraine.