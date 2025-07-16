Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13157: одна з правок авторства Андрія Мотовиловця зі «Слуги народу» передбачає запровадження 10-відсоткового мита на експорт сої та ріпаку. Про це повідомив депутат партії «Голос» Ярослав Железняк.

Деталі

Відповідно до правки №90 до законопроєкту №13157 в Україні запровадять 10-відсоткове експортне мито на сою та ріпак.

Від сплати мита звільняються «сільськогосподарські товаровиробники», які самотужки експортують вирощені ними олійні, а також кооперативи, які експортують сою та ріпак, вирощені їхніми учасниками.

Нововведення набирає чинності з першого числа за місяцем прийняття закону.

Правка №112 передбачає створення Державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Джерелом формування фонду мають стати надходження в держбюджет внаслідок дії експортного мита на олійні.

Контекст

Перша спроба запровадити 10-відсоткове мито на експорт сої та ріпаку відбулася 18 червня. Тоді депутати не проголосували за правку №40 до законопроекту №13134, запропоновану депутатами «Слуги народу» Дмитром Кисилевським та Андрієм Мотовиловцем. Згідно з поясненнями авторів законопроєкту, це має збільшити навантаження на олієпереробні заводи та наростити експорт продукції переробки з більшою доданою вартістю. За рахунок експорту переробленої продукції обсяг валютних надходжень збільшиться на $240 млн на рік, за розрахунками Кисилевського.

На ініціативу депутатів негативно відреагували низка бізнес-асоціацій та експертів, а також представників бізнесу. Зокрема, проти введення мита висловились Українська зернова асоціація та Європейська Бізнес Асоціація. Хто насправді виграє від експортного мита на олійні – у матеріалі Forbes Ukraine.