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Верховна Рада проголосувала за введення 10-відсоткового мита на експорт сої та ріпаку

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13157: одна з правок авторства Андрія Мотовиловця зі «Слуги народу» передбачає запровадження 10-відсоткового мита на експорт сої та ріпаку. Про це повідомив депутат партії «Голос» Ярослав Железняк.

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Деталі 

  • Відповідно до правки №90 до законопроєкту №13157 в Україні запровадять 10-відсоткове експортне мито на сою та ріпак. 
  • Від сплати мита звільняються «сільськогосподарські товаровиробники», які самотужки експортують вирощені ними олійні, а також кооперативи, які експортують сою та ріпак, вирощені їхніми учасниками. 
  • Нововведення набирає чинності з першого числа за місяцем прийняття закону. 
  • Правка №112 передбачає створення Державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Джерелом формування фонду мають стати надходження в держбюджет внаслідок дії експортного мита на олійні. 

Контекст

Перша спроба запровадити 10-відсоткове мито на експорт сої та ріпаку відбулася 18 червня. Тоді депутати не проголосували за правку №40 до законопроекту №13134, запропоновану депутатами «Слуги народу» Дмитром Кисилевським та Андрієм Мотовиловцем. Згідно з поясненнями авторів законопроєкту, це має збільшити навантаження на олієпереробні заводи та наростити експорт продукції переробки з більшою доданою вартістю. За рахунок експорту переробленої продукції обсяг валютних надходжень збільшиться на $240 млн на рік, за розрахунками Кисилевського.

На ініціативу депутатів негативно відреагували низка бізнес-асоціацій та експертів, а також представників бізнесу. Зокрема, проти введення мита висловились Українська зернова асоціація та Європейська Бізнес Асоціація. Хто насправді виграє від експортного мита на олійні – у матеріалі Forbes Ukraine.

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