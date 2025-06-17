З 1 липня Верховна Рада може запровадити 10% мита на експорт сої та ріпаку, з яких виробляється олія. Мета – збільшити обсяги переробки і позбутися статусу сировинної держави. Ризик – падіння виробництва олійних в Україні. Хто найбільше виграє від запровадження мит?

До 20 червня Рада може має розглянути правку про запровадження мит на експорт сої та ріпаку, каже депутат «Слуги народу» Дмитро Кисилевський.

13 червня Кисилевський разом з іншим депутатом від СН Андрієм Мотовиловцем додали цю правку під час засідання податкового комітету до уже проголосованого в першому читанні законопроєкту щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів.