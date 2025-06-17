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Переробники виграють, фермери втратять. Рада може запровадити 10% мита на експорт сої та ріпаку з 1 липня. Яка ціна питання? 

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

мито ріпак та соя /ShutterStock

Втрати від запровадження 10% мита на експорт ріпаку та сої можуть скласти до 700 млн грн, за підрахунками Олега Нів'євського Фото ShutterStock

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З 1 липня Верховна Рада може запровадити 10% мита на експорт сої та ріпаку, з яких виробляється олія. Мета – збільшити обсяги переробки і позбутися статусу сировинної держави. Ризик – падіння виробництва олійних в Україні. Хто найбільше виграє від запровадження мит? 

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До 20 червня Рада може має розглянути правку про запровадження мит на експорт сої та ріпаку, каже депутат «Слуги народу» Дмитро Кисилевський.

13 червня Кисилевський разом з іншим депутатом від СН Андрієм Мотовиловцем додали цю правку під час засідання податкового комітету до уже проголосованого в першому читанні законопроєкту щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів.

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