Україна втратила $770 млн на передоплатах за зброю, що так і не надійшла – розслідування FT

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила близько $770 млн через авансові платежі іноземним посередникам за зброю та боєприпаси, які так і не були поставлені. Про це йдеться в розслідуванні Financial Times .

Деталі

Газета виявила інформацію про десятки проблемних контрактів, детально описавши два з них.

Контракт з OTL Imports. Держпідприємство «Прогрес» уклало угоду з американською компанією OTL Imports з Аризони, якою керує 28-річний Таннер Кук. Його представив «Прогресу» бізнесмен, що раніше допомагав з великою угодою з Іраком у 2009 році.

Держпідприємство «Прогрес» уклало угоду з американською компанією OTL Imports з Аризони, якою керує 28-річний Таннер Кук. Його представив «Прогресу» бізнесмен, що раніше допомагав з великою угодою з Іраком у 2009 році. Кук пообіцяв поставити снаряди та мінометні міни із Сербії. У листопаді 2022 року Україна перерахувала $17,1 млн авансу (35% суми контракту), але поставок не відбулося.

Справа стала об’єктом розслідування НАБУ, яке намагається з’ясувати, куди поділися кошти. «Прогрес» виграв арбітраж у Відні, який зобов’язав OTL повернути $21,3 млн, включаючи аванс, судові витрати, відсотки та штрафи. Зараз держпідприємство працює над визнанням цього рішення в США.

Тим часом Кук, судячи з його активності в соцмережах, використовує кошти для розширення бізнесу, відвідування міжнародних виставок зброї та ведення розкішного способу життя.

Контракт з Regulus Global. Інший контракт був підписаний із американською компанією Regulus Global, заснованою у 2012 році ексброкером Merrill Lynch Віллом Сомеріндайком. Фірма спеціалізується на пошуку старих запасів зброї.

Інший контракт був підписаний із американською компанією Regulus Global, заснованою у 2012 році ексброкером Merrill Lynch Віллом Сомеріндайком. Фірма спеціалізується на пошуку старих запасів зброї. Наприкінці 2022 року Regulus запропонувала «Спецтехноекспорту» десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів від виробника з країни, близької до Росії.

Угоду оцінили в до $1,7 млрд (залежно від обсягу поставок). «Спецтехноекспорт» перерахував $162,6 млн авансів і депозитів, а також $14 млн додаткових платежів.

Проте Regulus, за даними української сторони, не виконав умови контракту і не повернув кошти. З вересня 2024 року компанія припинила спілкування. Українські чиновники вважають, що Regulus витратила передоплату на нові активи, зокрема виробничі потужності.

«Спецтехноекспорт» подав арбітражний позов у Лондоні, вимагаючи від Regulus $346 млн, включаючи аванси, борги та штрафи. Regulus заперечує звинувачення, стверджуючи, що «Спецтехноекспорт» порушив угоду і заборгував $350 млн.

У вересні 2023 року Regulus намагалася передати контракт новоствореному Агентству оборонних закупівель України, але керівниця агентства Марина Безрукова відхилила пропозицію після вимоги додаткової передоплати.

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Контекст

Україна очолила рейтинг світових імпортерів основних видів озброєнь у 2020-2024 роках, збільшивши обсяги закупівель майже в 100 разів порівняно з 2015-2019 роками.

Загальний імпорт зброї в Європі зріс на 155% через війну Росії проти України та геополітичну нестабільність. США посилили позиції провідного експортера зброї, збільшивши свою частку до 43%, тоді як російський експорт скоротився на 64%.

У 2020-2024 роках на Україну припало 8,8% світового імпорту зброї, що зробило її найбільшим імпортером. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зброю Україні постачали 35 країн.

Основні постачальники: США (45% поставок), Німеччина (12%), Польща (11%). Більшість імпорту становило важке озброєння, зокрема танки, артилерія та бойова авіація.