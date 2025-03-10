Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі – SIPRI

Україна стала лідером за обсягами імпорту основних видів озброєнь у світі за період 2020–2024 років, наростивши закупівлі майже у 100 разів порівняно з 2015–2019 роками. Загалом імпорт зброї в Європі зріс на 155% через війну РФ проти України та геополітичну невизначеність. США зміцнили позиції найбільшого експортера зброї у світі, довівши свою частку до 43%, тоді як експорт РФ впав на 64%. Про це йдеться в новому звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Ключові факти

У 2020–2024 роках Україна отримала 8,8% всього світового імпорту зброї, що зробило її найбільшим імпортером у світі. 35 країн постачали зброю Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Основні постачальники: США (45% всіх поставок), Німеччина (12%), Польща (11%). Переважна частина імпорту – важке озброєння, включаючи танки, артилерію та бойову авіацію.

Сукупний обсяг імпорту зброї європейськими країнами зріс на 155% порівняно з 2015–2019 роками. Головна причина – загроза з боку Росії та побоювання щодо майбутньої політики США у сфері безпеки. Європейські члени НАТО збільшили імпорт на 105%, що свідчить про активне переозброєння.

США постачали 64% зброї країнам Європи (у 2015–2019 роках цей показник становив 52%). Франція та Південна Корея також збільшили постачання (по 6,5% кожна), а Німеччина – 4,7%.

США збільшили експорт озброєнь на 21% у 2020–2024 роках, зайнявши 43% світового ринку зброї – це в 4 рази більше, ніж у найближчого конкурента (Франції – 9,6%). США постачали зброю 107 країнам, зокрема: 35% експорту пішло до Європи, що вперше перевищило поставки на Близький Схід (33%). Саудівська Аравія залишилася найбільшим клієнтом США (отримала 12% американського експорту).

Російський експорт зброї скоротився на 64% порівняно з 2015–2019 роками. Основні причини: потреба перекидання зброї для власної армії через війну в Україні; санкції, що ускладнили виробництво та продаж озброєнь; втрата ключових клієнтів – Індія та Китай зменшили закупівлі російської зброї.

У 2020–2024 роках Росія постачала зброю 33 країнам, зокрема: Індія (38% експорту РФ, хоча це значно менше, ніж у 2010–2014 роках, коли частка була 72%); Китай (17%), який скоротив імпорт та наростив власне виробництво зброї; Казахстан (11%).

Франція стала другим найбільшим експортером зброї у світі (9,6% ринку), обігнавши Росію. Постачання до інших європейських країн зросли на 187%, основні клієнти: Греція (бойові літаки Rafale); Хорватія (авіація та інша техніка); Україна (вся техніка і зброя після 2022 року). Індія – головний покупець французької зброї (28% експорту Франції).

Контекст

Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі у 2019–2023 роках.

За даними SIPRI, сукупні військові витрати у світі у 2023 році перевищили $2,4 трлн, збільшившись на 6,8% в порівнянні з 2022 роком. Це найбільш стрімке зростання з 2009 року. Крім того, вперше з 2009 року військові витрати збільшилися у всіх пʼяти географічних регіонах, найзначніше – у Європі, Азії, Океанії та на Близькому Сході.

Україна у 2023 році зайняла восьме місце (11-е у 2022-му) у світі за військовими витратами, які у 2023 році зросли на 51% – до $64,8 млрд. За співвідношенням військових витрат до ВВП Україна займає перше місце у світі: 37% ВВП країни та 58% держвидатків).