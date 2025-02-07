Українська Vitagro стала першим постачальником біометану в Європу. Які у неї плани

Українська компанія Vitagro здійснила перший експорт біометану до Німеччини. 7 лютого з Хмельницького біометанового заводу відправили тестову партію – 720 МВт·год (68 000 кубометрів), йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Завод Vitagro побудувала у 2022–2024 роках, а виробництво біометану з гною стартувало у вересні 2024-го.

Очікується, що річний обсяг виробництва сягатиме 30 000 МВт·год, що еквівалентно споживанню газу 2000 німецьких домогосподарств.

Поставку до Німеччини здійснюють українська компанія «Енергетичні ресурси України» (ERU) та великий європейський трейдер, транспортування відбувається через українсько-словацький кордон.

ЄС зацікавлений у біометані через зростання цін на викиди вуглецю, тому Vitagro планує розширення виробництва, йдеться у повідомленні.

Vitagro Vitagro – промислова група з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній і хімічній галузях. Земельний банк групи становить близько 90 000 га. Активи групи розташовані у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Група займається тваринництвом, садівництвом, відновлювальною енергетикою, виробництвом добрив і комбікормів та виробництвом будівельних матеріалів. Восени 2022-го Vitagro придбала у Фонду держмайна України спиртзавод у Тернопільській області. Модернізація тривала трохи більше року. Загальна сума інвестицій у Марилівський біоетанольний завод склала €20 млн. Народний депутат від групи «За майбутнє» Сергій Лабазюк – власник групи компаній Vitagro. Він посідав 65-те місце у рейтингу «100 найбагатших українців» від Forbes у 2021 році. У 2023-му Лабазюк став фігурантом кримінальної справи. Його підозрюють у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Читати більше Згорнути

Контекст

Енергетична митниця 6 лютого оформила першу декларацію на експорт біометану до Європи через газотранспортну систему. Це стало можливим після двох років роботи над змінами в законодавстві.

Українські виробники можуть експортувати біометан до країн ЄС через українську ГТС, приєднуючи біометанові установки як до газотранспортної, так і до газорозподільних мереж, пояснило Міненерго.

Середня ціна біометану при експорті в Європу може становити приблизно €900 за 1000 кубометрів, повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха. За його словами, ціна ресурсу дуже залежить від сировини і сектору, в який він продається.

Біометан – це екологічно чисте паливо, яке може замінити природний газ і зменшити викиди CO2. Цей газ може використовуватися для опалення, виробництва е/е, як пальне для транспорту. Біогаз можна інтегрувати в газову інфраструктуру без додаткових витрат на нові мережі, що робить біометан доступним для широкого використання.

Виробляти біометан може кожна біогазова станція. Для цього треба встановити спеціальний модуль, який очищає біогаз від CO2 та інших домішок, збільшуючи концентрацію метану до 95–98%.