Украинская Vitagro стала первым поставщиком биометана в Европу. Какие у нее планы

Украинская компания Vitagro осуществила первый экспорт биометана в Германию. 7 февраля с Хмельницкого биометанового завода отправили тестовую партию – 720 МВт·ч (68 000 кубометров), говорится в пресс-релизе компании.

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Завод Vitagro построила в 2022–2024 годах, а производство биометана из навоза стартовало в сентябре 2024-го.

Ожидается, что годовой объем производства будет достигать 30 000 МВт·ч, что эквивалентно потреблению газа 2000 немецких домохозяйств.

Поставку в Германию осуществляют украинская компания «Энергетические ресурсы Украины» (ERU) и крупный европейский трейдер, транспортировка происходит через украинско-словацкую границу.

ЕС заинтересован в биометане из-за роста цен на выбросы углерода, поэтому Vitagro планирует расширение производства, говорится в сообщении.

Vitagro Vitagro – промышленная группа с активами в аграрной, энергетической, перерабатывающей, строительной и химической отраслях. Земельный банк группы составляет около 90 000 га. Активы группы находятся в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской и Киевской областях. Группа занимается животноводством, садоводством, возобновляемой энергетикой, производством удобрений и комбикормов и производством строительных материалов. Осенью 2022 года Vitagro приобрела у Фонда госимущества Украины спиртзавод в Тернопольской области. Модернизация продолжалась чуть больше года. Общая сумма инвестиций в Мариловский биоэтанольный завод составила €20 млн. Народный депутат от группы «За будущее» Сергей Лабазюк – владелец группы компаний Vitagro. Он занимал 65-е место в рейтинге «100 самых богатых украинцев» от Forbes в 2021 году. В 2023-м Лабазюк стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. Читать больше Свернуть

Контекст

Энергетическая таможня 6 февраля оформила первую декларацию на экспорт биометана в Европу через газотранспортную систему. Это стало возможным после двух лет работы над изменениями в законодательстве.

Украинские производители могут экспортировать биометан в страны ЕС через украинскую ГТС, присоединяя биометановые установки как к газотранспортной, так и к газораспределительным сетям, объяснило Минэнерго.

Средняя цена биометана при экспорте в Европу может составить примерно €900 за 1000 кубометров, сообщил глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха. По его словам, цена ресурса сильно зависит от сырья и сектора, в который он продается.

Биометан – это экологически чистое топливо, которое может заменить природный газ и снизить выбросы CO2. Этот газ может использоваться для отопления, производства э/э, как горючее для транспорта. Биогаз можно интегрировать в газовую инфраструктуру без дополнительных затрат на новые сети, что делает биометан доступным для широкого использования.

Производить биометан может любая биогазовая станция. Для этого следует установить специальный модуль, который очищает биогаз от CO2 и других примесей, увеличивая концентрацию метана до 95–98%.