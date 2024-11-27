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«Історичне рішення». Українське Дунайське пароплавство через суд захистило від Росії майно у центрі Відня (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Суд відмовив представникам РФ, які вимагали виселити Українське Дунайське пароплавство (УДП) з будівель в центрі Відня. Це перший випадок, коли європейський суд визнав Україну правонаступницею радянського закордонного майна, повідомив 27 листопада гендиректор УДП Дмитро Москаленко.

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Деталі

  • Суд Відня постановив, що Україна є співвласником будівель та земельної ділянки в центрі Відня, які оцінюються у десятки мільйонів євро.
  • «Ця справа – перший крок для виграшу і щодо інших обʼєктів нерухомого майна за кордоном […] Рішення справді історичне, бо ще ніколи РФ не отримувала відмови», – зазначив Москаленко. 
  • За його словами, ця перемога може стати початком системного повернення активів, які зараз перебувають під контролем РФ.
«Історичне рішення». Українське Дунайське пароплавство через суд захистило від Росії майно у центрі Відня (фото) /Фото 1

Власність УДП у Відні. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Москаленка

«Історичне рішення». Українське Дунайське пароплавство через суд захистило від Росії майно у центрі Відня (фото) /Фото 2

Власність УДП у Відні. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Москаленка

«Історичне рішення». Українське Дунайське пароплавство через суд захистило від Росії майно у центрі Відня (фото) /Фото 3

Власність УДП у Відні. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Москаленка

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Контекст

Майно у Відні було придбане в 1975 році за кошти УДП. Після оголошення незалежності України воно залишилось під контролем УДП, хоча власником формально вважався СРСР.  

У 2008 році росіяни змінили власника будівлі з СРСР на РФ. Аргументували, що саме Росія сплатила борги колишнього СРСР та є єдиним правонаступником Радянського Союзу. 

Представники УДП включились у боротьбу за майно після початку повномасштабного вторгнення й успішно спростували ці претензії.

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