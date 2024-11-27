«Історичне рішення». Українське Дунайське пароплавство через суд захистило від Росії майно у центрі Відня (фото)

Суд відмовив представникам РФ, які вимагали виселити Українське Дунайське пароплавство (УДП) з будівель в центрі Відня. Це перший випадок, коли європейський суд визнав Україну правонаступницею радянського закордонного майна, повідомив 27 листопада гендиректор УДП Дмитро Москаленко.

Деталі

Суд Відня постановив, що Україна є співвласником будівель та земельної ділянки в центрі Відня, які оцінюються у десятки мільйонів євро.

«Ця справа – перший крок для виграшу і щодо інших обʼєктів нерухомого майна за кордоном […] Рішення справді історичне, бо ще ніколи РФ не отримувала відмови», – зазначив Москаленко.

За його словами, ця перемога може стати початком системного повернення активів, які зараз перебувають під контролем РФ.

Власність УДП у Відні. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Москаленка

Власність УДП у Відні. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Москаленка Власність УДП у Відні. Фото зі сторінки у Facebook Дмитра Москаленка Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Майно у Відні було придбане в 1975 році за кошти УДП. Після оголошення незалежності України воно залишилось під контролем УДП, хоча власником формально вважався СРСР.

У 2008 році росіяни змінили власника будівлі з СРСР на РФ. Аргументували, що саме Росія сплатила борги колишнього СРСР та є єдиним правонаступником Радянського Союзу.

Представники УДП включились у боротьбу за майно після початку повномасштабного вторгнення й успішно спростували ці претензії.