«Історичне рішення». Українське Дунайське пароплавство через суд захистило від Росії майно у центрі Відня (фото)

Суд відмовив представникам РФ, які вимагали виселити Українське Дунайське пароплавство (УДП) з будівель в центрі Відня. Це перший випадок, коли європейський суд визнав Україну правонаступницею радянського закордонного майна, повідомив 27 листопада гендиректор УДП Дмитро Москаленко.
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Деталі
- Суд Відня постановив, що Україна є співвласником будівель та земельної ділянки в центрі Відня, які оцінюються у десятки мільйонів євро.
- «Ця справа – перший крок для виграшу і щодо інших обʼєктів нерухомого майна за кордоном […] Рішення справді історичне, бо ще ніколи РФ не отримувала відмови», – зазначив Москаленко.
- За його словами, ця перемога може стати початком системного повернення активів, які зараз перебувають під контролем РФ.
Контекст
Майно у Відні було придбане в 1975 році за кошти УДП. Після оголошення незалежності України воно залишилось під контролем УДП, хоча власником формально вважався СРСР.
У 2008 році росіяни змінили власника будівлі з СРСР на РФ. Аргументували, що саме Росія сплатила борги колишнього СРСР та є єдиним правонаступником Радянського Союзу.
Представники УДП включились у боротьбу за майно після початку повномасштабного вторгнення й успішно спростували ці претензії.
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