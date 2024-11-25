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«Тігіпко поставив завдання – увійти в трійку». Як Олег Заплетнюк за рік перезапустив «ТАС Агро» і вийшов на майже 1 млрд грн чистого прибутку. Інтервʼю

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

9 хв читання

Олег Заплетнюк очолює «ТАС Агро» з 80 000 га земель трохи більше року – з жовтня 2023-го. /з особистого архіву

Олег Заплетнюк очолює «ТАС Агро» з 80 000 га земель трохи більше року – з жовтня 2023-го. Фото з особистого архіву

«ТАС Агро» Сергія Тігіпка витримала випробовування літньою посухою. Фінансовий результат буде позитивним та значно кращим, ніж торік, каже СЕО компанії Олег Заплетнюк. Як він заробляє на скороченні викидів, куди інвестує і чому звільнив 80% менеджменту?

Олег Заплетнюк очолює «ТАС Агро» трохи більше року – з жовтня 2023-го. Після майже семи років на різних посадах в «Укрпромінвест-Агро» сімʼї Петра Порошенка. У компанії 80 000 га землі, за цим покзником вона посідає 11-те місце в Україні. Вирощує сою, соняшник, ріпак, пшеницю, ячмінь і кукурудзу.

Рік тому власник, мультимільйонер Сергій Тігіпко, дав Заплетнюку карт-бланш на зміни в агрокомпанії, яка до цього, на його думку, працювала неефективно. Але поставив умову: за три роки «ТАС Агро» має увійти в першу трійку найбільш ефективних агрокомпаній в Україні.

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