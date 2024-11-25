«Тігіпко поставив завдання – увійти в трійку». Як Олег Заплетнюк за рік перезапустив «ТАС Агро» і вийшов на майже 1 млрд грн чистого прибутку. Інтервʼю

«ТАС Агро» Сергія Тігіпка витримала випробовування літньою посухою . Фінансовий результат буде позитивним та значно кращим, ніж торік, каже СЕО компанії Олег Заплетнюк. Як він заробляє на скороченні викидів, куди інвестує і чому звільнив 80% менеджменту?

Олег Заплетнюк очолює «ТАС Агро» трохи більше року – з жовтня 2023-го. Після майже семи років на різних посадах в «Укрпромінвест-Агро» сімʼї Петра Порошенка. У компанії 80 000 га землі, за цим покзником вона посідає 11-те місце в Україні. Вирощує сою, соняшник, ріпак, пшеницю, ячмінь і кукурудзу.

Рік тому власник, мультимільйонер Сергій Тігіпко, дав Заплетнюку карт-бланш на зміни в агрокомпанії, яка до цього, на його думку, працювала неефективно. Але поставив умову: за три роки «ТАС Агро» має увійти в першу трійку найбільш ефективних агрокомпаній в Україні.