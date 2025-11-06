Волгоградський нафтопереробний завод, що належить російській компанії «Лукойл», зупинив роботу 6 листопада внаслідок атаки українських безпілотників. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела в російській нафтопереробній галузі.

Деталі

Удар пошкодив первинну установку АВТ-5 потужністю 9110 метричних тонн на добу (20% від загальної потужності заводу) та установку гідрокрекінгу на 11 000 тонн на добу. Компанія «Лукойл» ситуацію не коментувала.

«Завод зупинено. Горіла АВТ-5, є пошкодження на гідрокрекінгу», – зазначив один зі співрозмовників.

У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн тонн нафти, що становить 5,1% від загального обсягу переробки в Росії. Це щонайменше третя атака безпілотників на завод за останні три місяці – попередні сталися 14 та 19 серпня.

Контекст

Влітку Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах. Пік активності припав на серпень: безпілотники вразили 14 НПЗ із сумарною потужністю 84,7 млн тонн на рік, що становить близько третини всіх переробних потужностей Росії.

У вересні атаки продовжувалися, причому цілі стали потужнішими: за місяць пошкоджено ще 14 заводів із загальною потужністю близько 121,6 млн тонн на рік.

Детальніше про уражені об’єкти та наслідки – у матеріалі Forbes.