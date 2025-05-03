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Українські розвідники вперше у світі уразили російський Су-30 вартістю $50 млн морським дроном Magura (відео)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Су-30 /Getty Images

Су-30 Фото Getty Images

ГУР МО України спільно з СБУ та Силами оборони 2 травня знищили російський Су-30 у Чорному морі, що стало першим у світі випадком ураження бойового літака морським дроном. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Деталі 

  • Літак загорівся в повітрі та впав у море, його приблизна вартість – $50 млн.
  • Удар завдали бійці спецпідрозділу Group 13 ГУР МО України за допомогою ракети, запущеної з безпілотної морської платформи Magura, в акваторії поблизу порту Новоросійська.

Контекст

MAGURA V5 (Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат) – це багатоцільовий надводний дрон нового покоління. Його довжина – 5,5 м, ширина – 1,5 м, максимальна швидкість – 77 км/год. Дрон здатен нести до 320 кг вантажу, діяти в радіусі 830 км і коштує $250 000. Хто виробляє MAGURA V5 та на що він здатен? Читайте у матеріалі Forbes.

Україна активно використовує MAGURA V5 для атак. 31 грудня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України за допомогою цього дрона вперше у світі знищив два російські гелікоптери Мі-8. У першій половині 2024 року бійці Group 13 за допомогою MAGURA V5 потопили ракетний корабель «Івановець», великий десантний корабель «Цезар Куніков», корвет «Сергій Котов» і патрульний катер «Мангуст».

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