Українські розвідники вперше у світі уразили російський Су-30 вартістю $50 млн морським дроном Magura (відео)

ГУР МО України спільно з СБУ та Силами оборони 2 травня знищили російський Су-30 у Чорному морі, що стало першим у світі випадком ураження бойового літака морським дроном. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Деталі

Літак загорівся в повітрі та впав у море, його приблизна вартість – $50 млн.

Удар завдали бійці спецпідрозділу Group 13 ГУР МО України за допомогою ракети, запущеної з безпілотної морської платформи Magura, в акваторії поблизу порту Новоросійська.

Контекст

MAGURA V5 (Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат) – це багатоцільовий надводний дрон нового покоління. Його довжина – 5,5 м, ширина – 1,5 м, максимальна швидкість – 77 км/год. Дрон здатен нести до 320 кг вантажу, діяти в радіусі 830 км і коштує $250 000. Хто виробляє MAGURA V5 та на що він здатен? Читайте у матеріалі Forbes.

Україна активно використовує MAGURA V5 для атак. 31 грудня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України за допомогою цього дрона вперше у світі знищив два російські гелікоптери Мі-8. У першій половині 2024 року бійці Group 13 за допомогою MAGURA V5 потопили ракетний корабель «Івановець», великий десантний корабель «Цезар Куніков», корвет «Сергій Котов» і патрульний катер «Мангуст».