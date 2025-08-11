Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Мінекономіки України розпочинають безкоштовну роздачу 615 модульних зерносховищ для агровиробників у семи регіонах країни. Перші 20 зерносховищ отримають фермери Чернігівщини вже 12 серпня, повідомила пресслужба міністерства.

Деталі

Проєкт реалізується за фінансової підтримки урядів Канади та Японії у рамках підтримки аграрного сектору України під час війни.

Перший етап передачі зерносховищ відбудеться у селі Велика Олександрівка на Київщині. Там 20 агровиробників із Чернігівської області отримають модульні сховища місткістю по 1000 тонн кожне.

Загалом зерносховища отримають фермери з Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Кількість модулів для кожної області визначалась відповідно до потреб: найбільше – у Дніпропетровській (116), Миколаївській (129) та Харківській (124) областях.

Контекст

Для участі у програмі агровиробники подавали заявки через Державний аграрний реєстр у березні 2025 року. Загалом отримано 747 заявок. Учасниками стали ті, хто офіційно обробляє від 200 до 1000 гектарів землі.

Після відбору ФАО сформувала остаточний список отримувачів. Зерносховища передають безкоштовно.

Війна завдала суттєвих втрат зерносховищній інфраструктурі України – багато елеваторів зруйновані або пошкоджені, логістика ускладнена. Це призвело до великих втрат зерна після збору і проблем з його зберіганням. ФАО разом із міжнародними партнерами пропонує практичні рішення – модульні зерносховища, які можна розмістити безпосередньо на фермах.