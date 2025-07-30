Сарана нищить врожай на півдні, повідомляють ЗМІ. Місцеві підприємці уточнюють: проблема зі шкідниками є, але вона не головна. Чому за час війни врожайність деяких культур у південних областях впала у 2–4 рази і як аграрії намагаються переломити негативний тренд? Історія херсонської «Сапфір Агро», яка замість релокації інвестує в ефективність.