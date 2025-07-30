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Сарана нищить врожай на півдні, повідомляють ЗМІ. Місцеві підприємці уточнюють: проблема зі шкідниками є, але вона не головна. Чому за час війни врожайність деяких культур у південних областях впала у 2–4 рази і як аграрії намагаються переломити негативний тренд? Історія херсонської «Сапфір Агро», яка замість релокації інвестує в ефективність.
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«Це ніби восьма єгипетська кара», – каже співзасновник херсонського фермерського господарства «Сапфір Агро» Сергій Сорокунський.
Про нашестя сарани у Запорізькій, Херсонській та Одеській областях 27 липня повідомило ВВС з посиланням на місцеві соцмережі. ЗМІ б’ють на сполох, вказуючи на можливі катастрофічні втрати врожаю.
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