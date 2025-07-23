Лідер паливного ринку ОККО Віталія Антонова посилює свій аграрний напрям бізнесу . Паливний гігант придбав компанію «Кайрос-Холдинг», що володіє 16 600 га землі. Схоже, що ОККО принаймні вже кілька місяців контролює цей актив, а зараз фіналізував зручно структуровану угоду. Чому ОККО часто все купує в одних і тих самих львівських бізнесменів і навіщо паливна компанія скуповує агробізнеси?

Група компаній OKKO Віталія Антонова 17 липня отримала дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання агрокомпанії «Кайрос-Холдинг». Цій компанії немає й року від дати заснування. Її фінансові показники ускладнюють можливу оцінку угоди – при виторгу за минулий рік менше півмільйона гривень, борг – близько 860 млн грн.

Як ОККО буде розбиратися з цими боргами? Пресслужба компанії не змогла надати розгорнутих коментарів щодо угоди, пообіцявши зробити це за кілька тижнів. Землі «Кайрос-Холдингу», розташовані у Тернопільській та Рівненській областях, мають високі показники врожайності, пояснили в пресcлужбі.