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Угода без угоди. Земельний банк ОККО був близько 50 000 га, вони купили «Кайрос-Холдинг» з 16 600 га, і залишилося 50 000 га. Секрети М&A стратегії паливного гіганта

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes
Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

5 хв читання

Власник ОККО Віталій Антонов /колаж Анастасія Савеленко

Холдинг ОККО вийшов на аграрний ринок у 2016 році, але скуповувати землі почав у 2024-му. Фото колаж Анастасія Савеленко

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Лідер паливного ринку ОККО Віталія Антонова посилює свій аграрний напрям бізнесу. Паливний гігант придбав компанію «Кайрос-Холдинг», що володіє 16 600 га землі. Схоже, що ОККО принаймні вже кілька місяців контролює цей актив, а зараз фіналізував зручно структуровану угоду. Чому ОККО часто все купує в одних і тих самих львівських бізнесменів і навіщо паливна компанія скуповує агробізнеси?

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Група компаній OKKO Віталія Антонова 17 липня отримала дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання агрокомпанії «Кайрос-Холдинг». Цій компанії немає й року від дати заснування. Її фінансові показники ускладнюють можливу оцінку угоди – при виторгу за минулий рік менше півмільйона гривень, борг – близько 860 млн грн.

Як ОККО буде розбиратися з цими боргами? Пресслужба компанії не змогла надати розгорнутих коментарів щодо угоди, пообіцявши зробити це за кілька тижнів. Землі «Кайрос-Холдингу», розташовані у Тернопільській та Рівненській областях, мають високі показники врожайності, пояснили в пресcлужбі.

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