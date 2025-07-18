Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Будемо переплачувати за логістику». Через загрозу РФ військові обмежили імпорт добрив через порти. У скільки аграріям обійдеться 20% дефіциту

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

заборона ввезення аміаку та селітри /Getty Images

Заборона ввезення азотних добрив спричинить 20% дефіциту на ринку за прогнозом генерального директора УКАБ Олега Хоменка Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:59 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:59

З 7 липня аграрії шукають шляхи для ввезення в Україну третини добрив. Після листа ВМС ввозити їх у порти – не можна. Через заборону ціни на добрива зростуть щонайменше на 10%. Чому постала потреба в обмеженнях, доки вони діятимуть та скільки через дефіцит добрив втратять аграрії? 

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

На заході до румунського порту Суліна, що у гирлі Дунаю, утворився затор у десятки суден. «Багато портових операторів скасовують заявки на захід суден», – каже власник київського імпортера «Каспіт Трейд» Євгеній Воробйов.

Причина – десятий день дії обмежень на ввезення в порти України вибухонебезпечних азотних добрив. 15 липня про таку заборону повідомило видання NV із посиланням на лист командування Військово-морських сил ЗСУ (ВМС) до Адміністрації морських портів України (АМПУ). Наявність заборони підтвердив Forbes Ukraine речник ВМС Дмитро Плетенчук. Мотивація військових – ризик умисних російських ударів по суднах чи складах із добривами, що може призвести до техногенної катастрофи і значних руйнувань.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні