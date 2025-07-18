З 7 липня аграрії шукають шляхи для ввезення в Україну третини добрив . Після листа ВМС ввозити їх у порти – не можна. Через заборону ціни на добрива зростуть щонайменше на 10%. Чому постала потреба в обмеженнях, доки вони діятимуть та скільки через дефіцит добрив втратять аграрії?

На заході до румунського порту Суліна, що у гирлі Дунаю, утворився затор у десятки суден. «Багато портових операторів скасовують заявки на захід суден», – каже власник київського імпортера «Каспіт Трейд» Євгеній Воробйов.

Причина – десятий день дії обмежень на ввезення в порти України вибухонебезпечних азотних добрив. 15 липня про таку заборону повідомило видання NV із посиланням на лист командування Військово-морських сил ЗСУ (ВМС) до Адміністрації морських портів України (АМПУ). Наявність заборони підтвердив Forbes Ukraine речник ВМС Дмитро Плетенчук. Мотивація військових – ризик умисних російських ударів по суднах чи складах із добривами, що може призвести до техногенної катастрофи і значних руйнувань.