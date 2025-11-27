Український defense-tech стартап M-Fly, що є учасником кластера Brave1, залучив близько $1,4 млн інвестицій на розвиток технологій для фронту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 27 листопада.

Деталі

Компанія розробила високоякісний гімбал – стабілізатор камери, якого, за словами міністра, давно не вистачало більшості українських виробників БПЛА. Пристрій забезпечує стійке зображення навіть на високих швидкостях і в складних погодних умовах.

Ці стабілізатори вже встановлюють на розвідувальні дрони ЗСУ: чітка картинка без розмиття допомагає командирам планувати операції та приймати тактичні рішення.

Федоров додав, що M-Fly наразі веде переговори про новий, значно більший раунд фінансування.

Контекст

Український стартап M-Fly спеціалізується на розробці та виробництві високотехнологічних deep-tech рішень для оборонної сфери. Одним із ключових продуктів компанії є система лазерного наведення для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), яка забезпечує автономне ураження цілей навіть в умовах активної протидії засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Система складається з двох основних компонентів: лазерних цілевказівників (десигнаторів), що точно позначають ціль лазерною плямою; seeker-модулів (головок самонаведення), які захоплюють відбиття лазера і направляють боєприпас точно в точку підсвітки.

Завдяки цьому дрон або боєприпас може працювати повністю автономно, без постійного радіозв’язку з оператором, що значно підвищує стійкість до РЕБ, точність і живучість у бою.

Seeker-модулі вже інтегровано в FPV-дрони, літаки-камікадзе та скидні боєприпаси. У розробці – версії для розвідувальних БПЛА більшого класу, наземних роботизованих платформ, надводних дронів і ракетних систем. Окрім seekerів, M-Fly створює стабілізовані гімбали для БПЛА та впроваджує елементи штучного інтелекту для покращення стабілізації зображення й автоматичного утримання цілі.

У 2024 році стартап залучив $1,3 млн інвестицій від українського венчурного фонду SID Venture Partners. Наразі M-Fly вже запустив дрібносерійне виробництво в Україні й активно працює над його масштабуванням.