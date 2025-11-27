Український defense-tech стартап M-Fly, що є учасником кластера Brave1, залучив близько $1,4 млн інвестицій на розвиток технологій для фронту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 27 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- Компанія розробила високоякісний гімбал – стабілізатор камери, якого, за словами міністра, давно не вистачало більшості українських виробників БПЛА. Пристрій забезпечує стійке зображення навіть на високих швидкостях і в складних погодних умовах.
- Ці стабілізатори вже встановлюють на розвідувальні дрони ЗСУ: чітка картинка без розмиття допомагає командирам планувати операції та приймати тактичні рішення.
- Федоров додав, що M-Fly наразі веде переговори про новий, значно більший раунд фінансування.
Контекст
Український стартап M-Fly спеціалізується на розробці та виробництві високотехнологічних deep-tech рішень для оборонної сфери. Одним із ключових продуктів компанії є система лазерного наведення для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), яка забезпечує автономне ураження цілей навіть в умовах активної протидії засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Система складається з двох основних компонентів: лазерних цілевказівників (десигнаторів), що точно позначають ціль лазерною плямою; seeker-модулів (головок самонаведення), які захоплюють відбиття лазера і направляють боєприпас точно в точку підсвітки.
Завдяки цьому дрон або боєприпас може працювати повністю автономно, без постійного радіозв’язку з оператором, що значно підвищує стійкість до РЕБ, точність і живучість у бою.
Seeker-модулі вже інтегровано в FPV-дрони, літаки-камікадзе та скидні боєприпаси. У розробці – версії для розвідувальних БПЛА більшого класу, наземних роботизованих платформ, надводних дронів і ракетних систем. Окрім seekerів, M-Fly створює стабілізовані гімбали для БПЛА та впроваджує елементи штучного інтелекту для покращення стабілізації зображення й автоматичного утримання цілі.
У 2024 році стартап залучив $1,3 млн інвестицій від українського венчурного фонду SID Venture Partners. Наразі M-Fly вже запустив дрібносерійне виробництво в Україні й активно працює над його масштабуванням.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.