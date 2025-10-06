Український виробник систем звʼязку Himera Radios виконав перше державне замовлення для Міністерства оборони однієї з європейських країн – члена НАТО, яка поки що залишилася неназваною. Про це йдеться у повідомленні компанії від 6 жовтня.

Деталі

У рамках контракту компанія організувала навчання для місцевих військових і підрозділів звʼязку. Системи звʼязку Himera Radios отримали високу оцінку за низьку радіопомітність, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, простоту використання, тривалий час автономної роботи та адаптивність до умов сучасного бою.

Контекст

У квітні 2024 року українська компанія Himera уклала ексклюзивну угоду з американською Reticulate Micro, що спеціалізується на надійних системах зв’язку. Згідно з домовленістю, Reticulate Micro займатиметься продажем тактичних бойових систем Himera на ринку США та для ключових державних замовників по всьому світу.

У лютому 2025 року Himera розпочала співпрацю з Quantropi, компанією, що розробляє квантово-безпечні технології шифрування. Партнерство спрямоване на інтеграцію постквантового шифрування в продукцію Himera, що посилить її позиції на глобальному ринку оборонних технологій. Угода передбачає впровадження квантово-безпечного шифрування в радіостанції G1 PRO, ретранслятори R1 і B1, а також подовжувачі інтернету E1. Quantropi отримала права ексклюзивного дистриб’ютора продукції Himera в США та Канаді, а також можливість просувати її в окремих країнах НАТО.

Радіостанції Himera, які довели свою ефективність у бойових умовах в Україні, оснащені шифруванням AES-256, технологіями MESH/MANET і частотним перескоком для захисту від засобів радіоелектронної боротьби. Завдяки платформі QiSpace від Quantropi вони отримають додатковий рівень захисту – квантово-безпечне шифрування, що унеможливлює перехоплення та глушіння сигналу.

Радіостанція G1 PRO здатна задовольнити ключову потребу країн НАТО – надійну, стійку до РЕБ і квантово-безпечну радіостанцію за конкурентною ціною, повідомив співзасновник Himera Міші Рудомінський. У 2025 році продукція Himera вперше була закуплена Військово-повітряними силами США.