Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Співзасновник Promin Aerospace Міша Рудомінський залишив посаду CEO. Хто тепер очолить компанію

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Співзасновник і ексгенеральний директор українського аерокосмічного стартапу Promin Aerospace Міша Рудомінський іде з посади CEO. Про це він повідомив 27 серпня у своєму LinkedIn. Рудомінський планує зосередитися на розвитку свого іншого проєкту в сфері defence-tech – компанії Himera.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • «Я залишаю роль CEO Promin Aerospace. Це був цінний досвід, і я продовжуватиму підтримувати Олександру Гладишевську та Віталія Ємця в їхніх майбутніх проєктах», – зазначив Рудомінський.
  • Новим генеральним директором Promin Aerospace стала Олександра Гладишевська, яка раніше обіймала посаду регіонального менеджера в США, а згодом – CBDO. «Я рада повідомити, що стала CEO Promin Aerospace», – прокоментувала вона своє призначення.

Контекст 

Promin Aerospace, заснований у 2021 році Віталієм Ємцем і Мішею Рудомінським, розробляє економічну одноступеневу ракету, яка поступово згорає під час польоту. «Наш двигун працює від старту на землі до виходу на орбіту. Усередині ракети є механічна система, газифікаційна камера, камера згоряння, система керування та інші компоненти», – пояснював Рудомінський в інтерв’ю dev.ua. У 2023 році стартап залучив $6,5 млн попередніх замовлень.

Після відходу від Promin Aerospace Рудомінський зосередиться на Himera, оборонно-технологічному стартапі, заснованому у 2022 році разом з Олексієм Олійником. Компанія спеціалізується на захищених тактичних раціях для військових. У 2025 році продукцію Himera вперше закупили ВПС США.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні