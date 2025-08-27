Співзасновник і ексгенеральний директор українського аерокосмічного стартапу Promin Aerospace Міша Рудомінський іде з посади CEO. Про це він повідомив 27 серпня у своєму LinkedIn. Рудомінський планує зосередитися на розвитку свого іншого проєкту в сфері defence-tech – компанії Himera.

Деталі

«Я залишаю роль CEO Promin Aerospace. Це був цінний досвід, і я продовжуватиму підтримувати Олександру Гладишевську та Віталія Ємця в їхніх майбутніх проєктах», – зазначив Рудомінський.

Новим генеральним директором Promin Aerospace стала Олександра Гладишевська, яка раніше обіймала посаду регіонального менеджера в США, а згодом – CBDO. «Я рада повідомити, що стала CEO Promin Aerospace», – прокоментувала вона своє призначення.

Контекст

Promin Aerospace, заснований у 2021 році Віталієм Ємцем і Мішею Рудомінським, розробляє економічну одноступеневу ракету, яка поступово згорає під час польоту. «Наш двигун працює від старту на землі до виходу на орбіту. Усередині ракети є механічна система, газифікаційна камера, камера згоряння, система керування та інші компоненти», – пояснював Рудомінський в інтерв’ю dev.ua. У 2023 році стартап залучив $6,5 млн попередніх замовлень.

Після відходу від Promin Aerospace Рудомінський зосередиться на Himera, оборонно-технологічному стартапі, заснованому у 2022 році разом з Олексієм Олійником. Компанія спеціалізується на захищених тактичних раціях для військових. У 2025 році продукцію Himera вперше закупили ВПС США.