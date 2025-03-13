Український стартап Himera поставив радіостанції Повітряним силам США

Український стартап Himera, який спеціалізується на радіостанціях, стійких до радіоелектронної боротьби (РЕБ), поставив свої системи зв’язку Повітряним силам США. Про це пише Defence-blog 12 березня.

Деталі

Восени 2024 року компанія вперше продала тактичні радіостанції за кордон – Дослідницькій лабораторії Повітряних сил США (AFRL).

У Himera заявили, що ВПС США вирішили протестувати продукт і оцінити, чи варто впроваджувати цю технологію ширше в армії США.

Контекст

У квітні 2024 року українська Himera підписала ексклюзивну угоду з американською компанією Reticulate Micro, яка спеціалізується на надійному зв’язку. Reticulate продаватиме бойові тактичні системи Himera в США та для ключових державних клієнтів світу.

У лютому 2025 року Himera уклала партнерство з Quantropi, компанією, що розробляє квантово-безпечне шифрування даних. Співпраця спрямована на інтеграцію постквантового шифрування в системи Himera, розширюючи їхні можливості на світовому оборонному ринку. Угода передбачає вбудовування квантово-безпечного шифрування в радіостанції G1 PRO, ретранслятори R1 і B1 та подовжувачі інтернету E1. Quantropi стане ексклюзивним дистриб’ютором продукції Himera в США та Канаді з правом просування в окремих країнах НАТО.

Радіостанції Himera, перевірені в боях в Україні, оснащені шифруванням AES-256, технологіями MESH/MANET і частотним перескоком для протидії РЕБ. Завдяки платформі QiSpace від Quantropi вони отримають квантово-безпечне шифрування та захист від перехоплення й глушіння.

Радіостанція G1 PRO може закрити важливу потребу країн НАТО – міцна, стійка до РЕБ, квантово-безпечна радіостанція за конкурентною ціною, заявив співзасновник Himera Міша Рудомінський.