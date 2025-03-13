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Український стартап Himera поставив радіостанції Повітряним силам США

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Український стартап Himera поставив радіостанції Повітряним силам США /Facebook Himera

Facebook Himera

Український стартап Himera, який спеціалізується на радіостанціях, стійких до радіоелектронної боротьби (РЕБ), поставив свої системи зв’язку Повітряним силам США. Про це пише Defence-blog 12 березня.

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Деталі 

  • Восени 2024 року компанія вперше продала тактичні радіостанції за кордон – Дослідницькій лабораторії Повітряних сил США (AFRL).
  • У Himera заявили, що ВПС США вирішили протестувати продукт і оцінити, чи варто впроваджувати цю технологію ширше в армії США.

Контекст 

У квітні 2024 року українська Himera підписала ексклюзивну угоду з американською компанією Reticulate Micro, яка спеціалізується на надійному зв’язку. Reticulate продаватиме бойові тактичні системи Himera в США та для ключових державних клієнтів світу.

У лютому 2025 року Himera уклала партнерство з Quantropi, компанією, що розробляє квантово-безпечне шифрування даних. Співпраця спрямована на інтеграцію постквантового шифрування в системи Himera, розширюючи їхні можливості на світовому оборонному ринку. Угода передбачає вбудовування квантово-безпечного шифрування в радіостанції G1 PRO, ретранслятори R1 і B1 та подовжувачі інтернету E1. Quantropi стане ексклюзивним дистриб’ютором продукції Himera в США та Канаді з правом просування в окремих країнах НАТО.

Радіостанції Himera, перевірені в боях в Україні, оснащені шифруванням AES-256, технологіями MESH/MANET і частотним перескоком для протидії РЕБ. Завдяки платформі QiSpace від Quantropi вони отримають квантово-безпечне шифрування та захист від перехоплення й глушіння.

Радіостанція G1 PRO може закрити важливу потребу країн НАТО – міцна, стійка до РЕБ, квантово-безпечна радіостанція за конкурентною ціною, заявив співзасновник Himera Міша Рудомінський. 

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