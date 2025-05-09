Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

YouTube-канал Олексія Арестовича заблокували в Україні. Скільки він заробляв

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

1 хв читання

YouTube-канал колишнього радника Офісу президента і блогера Олексія Арестовича на 1,9 млн підписників не доступний до перегляду з території України, повідомляє Центр протидії інформації. Українська аудиторія каналу становить приблизно 25% фоловерів, за даними компанії AIR Brands.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ключові факти

  • Санкції проти Арестовича були введені в дію 1 травня, вони включають заборону поширювати медіа в Україні. YouTube-канал блогера був заблокований за запитом Центру протидії інформації через вісім днів після введення санкцій.
  • Крім блокування YouTube, санкції передбачають обмеження доступу до Telegram-каналу Арестовича, а також до його сторінок у Facebook та Instagram. Станом на 9 травня ці сторінки не заблоковані в Україні.
  • Відео на каналі Арестовича набирають у середньому 15,8 млн переглядів на місяць, свідчать дані компанії AIR Brands, надані Forbes Ukraine. Частка української аудиторії – приблизно 25%. Близько 50% фоловерів Арестовича – російська аудиторія, зазначають в AIR Brands.
  • Консервативна оцінка доходів каналу Арестовича від AIR Brands – $15 750 на місяць. Сам Арестович у січні 2024-го сказав в інтерв’ю блогерці Анні Олицькій, що заробляє з YouTube $30 000 на місяць.
  • Крім Арестовича, були заблоковані YouTube-канали політолога Костянтина Бондаренка, російської журналістки Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media), блогерів Дмитра Васильця і Павла Онищенка.

Контекст

Санкції, введені проти Арестовича 1 травня, передбачають блокування активів і заборону на торговельні операції.

Школа мислення «Апейрон», де Арестович продає семінари та курси з особистісного зростання, продовжить роботу «у звичайному режимі», повідомив Forbes Ukraine менеджер школи. Санкції не обмежують освітню діяльність Арестовича, підтвердив уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні