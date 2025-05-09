YouTube-канал Олексія Арестовича заблокували в Україні. Скільки він заробляв

YouTube-канал колишнього радника Офісу президента і блогера Олексія Арестовича на 1,9 млн підписників не доступний до перегляду з території України, повідомляє Центр протидії інформації. Українська аудиторія каналу становить приблизно 25% фоловерів, за даними компанії AIR Brands.

Ключові факти

Санкції проти Арестовича були введені в дію 1 травня, вони включають заборону поширювати медіа в Україні. YouTube-канал блогера був заблокований за запитом Центру протидії інформації через вісім днів після введення санкцій.

Крім блокування YouTube, санкції передбачають обмеження доступу до Telegram-каналу Арестовича, а також до його сторінок у Facebook та Instagram. Станом на 9 травня ці сторінки не заблоковані в Україні.

Відео на каналі Арестовича набирають у середньому 15,8 млн переглядів на місяць, свідчать дані компанії AIR Brands, надані Forbes Ukraine. Частка української аудиторії – приблизно 25%. Близько 50% фоловерів Арестовича – російська аудиторія, зазначають в AIR Brands.

Консервативна оцінка доходів каналу Арестовича від AIR Brands – $15 750 на місяць. Сам Арестович у січні 2024-го сказав в інтерв’ю блогерці Анні Олицькій, що заробляє з YouTube $30 000 на місяць.

Крім Арестовича, були заблоковані YouTube-канали політолога Костянтина Бондаренка, російської журналістки Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media), блогерів Дмитра Васильця і Павла Онищенка.

Контекст

Санкції, введені проти Арестовича 1 травня, передбачають блокування активів і заборону на торговельні операції.

Школа мислення «Апейрон», де Арестович продає семінари та курси з особистісного зростання, продовжить роботу «у звичайному режимі», повідомив Forbes Ukraine менеджер школи. Санкції не обмежують освітню діяльність Арестовича, підтвердив уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.