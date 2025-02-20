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Українські банки отримали рекордні 103 млрд грн прибутку за 2024 рік. Хто у першій десятці (інфографіка)

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

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За підсумками 2024 року українські банки отримали рекордний чистий прибуток – 103,7 млрд грн, свідчить статистика Національного банку. Прибуток до оподаткування – 187,4 млрд грн.

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Ключові факти

  • Показник 2024-го перевершив попередній рік, коли банки отримали 82,7 млрд грн чистого прибутку. Держбанки залишаються серед лідерів: ПриватБанк має 40,1 млрд грн прибутку у 2024-му, Ощадбанк – 14,8 млрд, Укрексімбанк – 5,6 млрд грн. 
  • Серед приватних банків найбільше заробили Райффайзен Банк (4,3 млрд грн), ОТП Банк (4,1 млрд), Креді Агріколь (4,1 млрд), Укрсиббанк (4,1 млрд), ПУМБ (3,9 млрд) та Універсал Банк (3,7 млрд). 
  • Лише вісім банків у системі (в якій 61 банк) отримали збиток. Зокрема, це Правекс Банк (217 млн грн) та конфіскований в росіянина Евгенія Гінера PINBank (50 млн), який Укрпошта хоче перетворити на поштовий банк
Українські банки отримали рекордні 103 млрд грн прибутку за 2024 рік. Хто у першій десятці (інфографіка) /Фото 1

Інфографіка: Анастасія Решетнік

Контекст 

Після повномасштабного вторгнення банки суттєво наростили свій прибуток, зокрема через велику кількість ліквідності в системі та операційний дизайн, що дозволяв заробляти на цінних паперах, як-от ОВДП й депозитні сертифікати. 

За підсумками 2023-го банки зобов’язали сплатити 50% податку на прибуток замість стандартних 18%. Надалі вони мали сплачувати 25% корпоративного податку, однак парламент залишив ставку у 50% для банків і на 2024 рік. 

За підсумками 2024-го банки витратили 83,7 млрд грн на сплату податків. Роком раніше цей показник становив 76,6 млрд грн. 

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