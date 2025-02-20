Українські банки отримали рекордні 103 млрд грн прибутку за 2024 рік. Хто у першій десятці (інфографіка)

За підсумками 2024 року українські банки отримали рекордний чистий прибуток – 103,7 млрд грн, свідчить статистика Національного банку. Прибуток до оподаткування – 187,4 млрд грн.

Ключові факти

Показник 2024-го перевершив попередній рік, коли банки отримали 82,7 млрд грн чистого прибутку. Держбанки залишаються серед лідерів: ПриватБанк має 40,1 млрд грн прибутку у 2024-му, Ощадбанк – 14,8 млрд, Укрексімбанк – 5,6 млрд грн.

Серед приватних банків найбільше заробили Райффайзен Банк (4,3 млрд грн), ОТП Банк (4,1 млрд), Креді Агріколь (4,1 млрд), Укрсиббанк (4,1 млрд), ПУМБ (3,9 млрд) та Універсал Банк (3,7 млрд).

Лише вісім банків у системі (в якій 61 банк) отримали збиток. Зокрема, це Правекс Банк (217 млн грн) та конфіскований в росіянина Евгенія Гінера PINBank (50 млн), який Укрпошта хоче перетворити на поштовий банк.

Інфографіка: Анастасія Решетнік

Контекст

Після повномасштабного вторгнення банки суттєво наростили свій прибуток, зокрема через велику кількість ліквідності в системі та операційний дизайн, що дозволяв заробляти на цінних паперах, як-от ОВДП й депозитні сертифікати.

За підсумками 2023-го банки зобов’язали сплатити 50% податку на прибуток замість стандартних 18%. Надалі вони мали сплачувати 25% корпоративного податку, однак парламент залишив ставку у 50% для банків і на 2024 рік.

За підсумками 2024-го банки витратили 83,7 млрд грн на сплату податків. Роком раніше цей показник становив 76,6 млрд грн.