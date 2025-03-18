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«Укренерго» завершило 2024 рік із збитком у 37,7 млрд грн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

НЕК «Укренерго», оператор системи передачі, за підсумками 2024 року зафіксував збиток у 37,7 млрд грн. Про це стало відомо з даних фінансової звітності на платформі YouControl, пише ExPro

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Деталі 

  • Чистий дохід від реалізації зріс на 21% порівняно з 2023 роком і склав 101,1 млрд грн. Водночас фінансові витрати компанії суттєво збільшилися – до 38 млрд грн, а інші операційні витрати досягли 26,9 млрд грн.  
  • Для порівняння, у 2023 році «Укренерго» отримало прибуток у розмірі 0,4 млрд грн.

Контекст 

Від початку повномасштабного вторгнення Росія постійно атакує енергетичну інфраструктуру України, що призводить до значних руйнувань, нестачі електроенергії та аварійних відключень. Україна відновлює систему і звертається до партнерів із проханням надати сучасні системи протиповітряної оборони для захисту енергетичних об’єктів.  

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що за три роки війни Росія пошкодила або знищила понад 60 000 енергетичних об’єктів в Україні.

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