Росія пошкодила понад 60 000 енергетичних об’єктів України за три роки війни – Галущенко

За три роки повномасштабної війни Росія зруйнувала або пошкодила понад 60 000 енергетичних об’єктів в Україні. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко 24 лютого.

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За його словами, від початку вторгнення українська енергетика стала мішенню російських атак, зазнавши понад 30 масштабних ударів, які завдали збитків на мільярди доларів.

«Кожна така атака – це від 100 до 300 засобів ураження, спрямованих одночасно на електростанції, підстанції, лінії передач і газову інфраструктуру. До того ж щоденні точкові обстріли не припиняються», – заявив Галущенко. Він наголосив, що жодна енергосистема у світі не стикалася з подібними випробуваннями.

Попри наміри Росії знищити інфраструктуру, українська енергосистема зберігає цілісність і продовжує працювати, забезпечуючи світло і тепло, підсумував міністр.

Контекст

Станом на листопад 2024 року прямі збитки інфраструктурі України від повномасштабного вторгнення Росії досягли майже $170 млрд, такі дані наводить KSE Institute. Це на $12,6 млрд більше, ніж на початку року.

Енергетична втратила $14,6 млрд. Зокрема, Каховська та Дніпровська ГЕС, Трипільська і Зміївська ТЕС повністю зруйновані, а значна частина інших електростанцій, високовольтних підстанцій та нафтогазових об’єктів зазнала пошкоджень.

Росія захопила 18 ГВт української генерації, включаючи гідро- та теплоелектростанції, а також Запорізьку АЕС – найбільшу атомну станцію Європи.