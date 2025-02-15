«Укроборонпром» та французька Thales International створять спільне оборонне підприємство

АТ «Українська оборонна промисловість» та французька компанія Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час Мюнхенської безпекової конференції 15 лютого.

Деталі

Нова компанія зосередиться на розробці передових технологій для підсилення систем ППО, радарів, засобів РЕБ, тактичного зв’язку та оптико-електронних систем.

«Українська оборонна промисловість вже давно співпрацює з Thales, і я радий, що ця взаємодія переходить на новий рівень. Дякую нашим французьким партнерам за підтримку та готовність працювати в Україні», – зазначив міністр.

Контекст

Thales Group – французька компанія, що працює у сфері авіації, оборони, безпеки та наземного транспорту. Її штаб-квартира знаходиться в Парижі.

У лютому 2023 року Thales отримала контракт на виробництво двох радіолокаційних станцій GM200 для України.

У червні 2024 року Україна уклала з Thales угоду про постачання другої повноцінної системи протиповітряної оборони.