«Укроборонпром» та французька Thales International створять спільне оборонне підприємство

АТ «Українська оборонна промисловість» та французька компанія Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час Мюнхенської безпекової конференції 15 лютого.
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Деталі
- Нова компанія зосередиться на розробці передових технологій для підсилення систем ППО, радарів, засобів РЕБ, тактичного зв’язку та оптико-електронних систем.
- «Українська оборонна промисловість вже давно співпрацює з Thales, і я радий, що ця взаємодія переходить на новий рівень. Дякую нашим французьким партнерам за підтримку та готовність працювати в Україні», – зазначив міністр.
Контекст
Thales Group – французька компанія, що працює у сфері авіації, оборони, безпеки та наземного транспорту. Її штаб-квартира знаходиться в Парижі.
У лютому 2023 року Thales отримала контракт на виробництво двох радіолокаційних станцій GM200 для України.
У червні 2024 року Україна уклала з Thales угоду про постачання другої повноцінної системи протиповітряної оборони.
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