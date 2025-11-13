Національний поштовий оператор «Укрпошта» та мережа продуктових маркетів АТБ запускають проєкт безкоштовної доставки продуктів вартістю від 299 грн та вагою до 30 кг. Про це повідомила пресслужба оператора 13 листопада.

Деталі

«Всі, хто зробить замовлення із сайту АТБ, зможе скористатись безкоштовною доставкою у відділення «Укрпошти» в будь-яке місто, село чи громаду», – йдеться у повідомленні.

«Укрпошта» вважає, що для ритейлу це «соціальний прорив» – йдеться про понад 26 000 точок присутності, включно зі стаціонарними, пересувними відділеннями та невдовзі поштоматами.

Контекст

«Укрпошта» має понад 5000 стаціонарних точок, які обслуговують більше 11 000 точок надання послуг, та 2000 пересувних точок, що обслуговують 20 100 точок надання послуг.

Збиток «Укрпошти» за третій квартал досяг 151,8 млн грн, що на 10,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

АТБ за підсумками першого півріччя 2025 року збільшила виторг на 20%, до 117,2 млрд грн (без урахування ПДВ), свідчать дані Асоціації ритейлерів України. За згаданий період мережа додала 26 нових точок, закривши тільки три, і на кінець червня 2025 року мала 1278 магазинів.