Национальный почтовый оператор «Укрпочта» и сеть продуктовых маркетов АТБ запускают проект бесплатной доставки продуктов стоимостью от 299 грн и весом до 30 кг. Об этом сообщила пресс-служба оператора 13 ноября.

Подробности

«Все, кто сделает заказ с сайта АТБ, сможет воспользоваться бесплатной доставкой в ​​отделение «Укрпочты» в любой город, село или общину», – говорится в сообщении.

«Укрпочта» считает, что для ритейла это «социальный прорыв» – речь идет о более чем 26 000 точках присутствия, включая стационарные, передвижные отделения и в скором времени почтаматы.

Контекст

«Укрпочта» имеет более 5000 точек, обслуживающих более 11 000 точек предоставления услуг, и 2000 передвижных точек, обслуживающих 20 100 точек предоставления услуг.

Убыток «Укрпочты» за ІІІ квартал достиг 151,8 млн грн, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

АТБ по итогам первого полугодия 2025 года увеличила выручку на 20%, до 117,2 млрд грн (без учета НДС), свидетельствуют данные Ассоциации ритейлеров Украины. За указанный период сеть добавила 26 новых точек, закрыв только три, и к концу июня 2025 года имела 1278 магазинов.