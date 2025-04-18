«Укрпошта» досягла позитивної EBITDA «в сотнях мільйонів» – Смілянський

Попри чистий збиток в розмірі 387 млн грн, за підсумками року «Укрпошті» вдалося досягти позитивної EBITDA «в сотнях мільйонів» гривень, повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes Ukraine . Це значний прогрес для компанії порівняно з негативним результатом 2023-го, додав він.

Деталі

Однією з причин збитків «Укрпошти» за підсумками року є скорочення попиту на певні послуги, такі як доставка газет та пенсій, пояснив Смілянський.

«Наприклад, у селі було 100 пенсіонерів, а сьогодні залишилося 90. І хоча витрати на доставку залишаються тими самими, попит на послугу зменшується», – каже СЕО «Укрпошти».

Ще однією причиною, чому «Укрпошті» не вдалося у 2024-му вийти на прибуток, Смілянський називає заблокований для компанії продаж майна.

Близько 25% доходів компанії складають міжнародні відправлення, але валютна виручка є короткостроковою і не враховується в балансі, пояснив Смілянський. Тому, попри збитки, у 2024-му «Укрпошта» переломила негативний тренд та досягла позитивної EBITDA в сотнях мільйонів, зазначив Смілянський.

За його словами, остаточні цифри будуть після затвердження річного звіту, який до 25 квітня проходить аудит.

Вихід на прибуток є головною метою компанії на 2025 рік, зазначив СЕО «Укрпошти».

Контекст

У 2024 році «Укрпошта» продемонструвала дохід на рівні 12,98 млрд грн, що на 8% більше, ніж у 2023 році.

Однак з урахуванням інфляції (14,6%) реальне зростання доходів компанії виявилося негативним.

У довоєнному 2021 році дохід «Укрпошти» становив 11,1 млрд грн, у 2022-му – знизився до 10 млрд грн.