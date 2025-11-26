«Укрсиббанк» отримав гарантію розподілу ризиків від Європейського банку реконструкції та розвитку без фінансування на суму 150 млн грн (€3,1 млн) для покриття половини кредиту виданого ритейлеру EVA для розвитку його логістичних хабів. Про це повідомила пресслужба банку 26 листопада.

Деталі

«Дана угода – важливий етап для EVA та наш перший досвід співпраці, в якій однією зі сторін став Європейський банк реконструкції та розвитку. Ми пройшли ґрунтовний аналіз з боку ЄБРР – це підтвердження фінансової стійкості EVA, відповідності нашої діяльності критеріям «Укрсиббанку» та ЄБРР до позичальників, а також визнання нашої компанії як надійного партнера, здатного розвивати бізнес навіть в умовах війни», – зазначила фінансова директорка компанії Лілія Воленко.

Така угода стала першою, коли банк використав програму розподілу ризиків ЄБРР (гарантія на індивідуальний інвестиційний кредит), зазначили у фінустанові, щоб надати інвестиційний кредит корпоративному клієнту. Зазначається, що раніше правила участі в ризику дозволяли банку розділяти ризики лише за операціями з фінансування оборотного капіталу.

Угода є сигналом для ринку про можливість залучення довгострокового фінансування за підтримки міжнародних інституцій в умовах війни, підсумувала Волонеко.

Контекст

ТОВ «Руш», що керує мережею EVA, засновано 2002 року. Мережа налічує понад 1100 магазинів.

За даними YouControl, власником ТОВ «Руш» вказано кіпрську «Інсетера Холдінгс Лімітед» (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика. За підсумками третього кварталу 2025 року чистий дохід «Руш» збільшився на 18,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до 22,9 млрд грн. Чистий прибуток знизився на 14,7% – до 1,7 млрд грн.