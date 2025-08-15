Державна «Укрзалізниця» планує перезапуск вагоноремонтного напряму та хоче залучити до цього приватний бізнес через оренду, чи державно-приватне партнерство. Про це 15 серпня повідомив СЕО УЗ Олександр Перцовський на відкритій зустрічі, присвяченій майбутньому вагоноремонтного напряму.

Деталі

Керівництво УЗ запросило на зустріч представників бізнесу, міжнародних фінансових інституцій та профільних асоціацій. Її мета – напрацювати оптимальну модель трансформації вагоноремонтного напряму.

Серед обговорюваних сценаріїв трансформації – оренда, державно-приватне партнерство, перепрофілювання. У цьому контексті також розглядалися положення нещодавно ухваленого закону про державно-приватне партнерство.

«Є активи, яким ми не можемо дати сьогодні раду. Але, залучивши бізнес, можемо перетворити цей «надлишковий вантаж» на прибутковий вагоноремонтний і вагонобудівний бізнес», – зазначив Перцовський. За його словами, філія УЗ «Вагон-Сервіс» збиткова і це треба виправляти, «треба зберегти те, що є і зробити це дуже швидко».

Виробничі потужності УЗ використовуються не на повну, «Укрзалізниця» підготувала десятирічний прогноз вибуття вагонів. За оцінками компанії, протягом наступних 10 років з експлуатації буде виведено понад 50% наявного парку. Ситуація у приватного сектора подібна – близько 44%.

Така ситуація суттєво змінить навантаження на ремонтні потужності та потребуватиме оновлених підходів до роботи вагоноремонтних підприємств, зазначив член правління УЗ з напряму «Ремонт і виробництво» Євген Шрамко.

З початку повномасштабної війни обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 40%, а перевезення вагонами УЗ – на 58%. В компанії пояснили, що це спричинило зниження обсягів ремонтів вагонів на 55%. Як наслідок, галузь працює з істотним недовантаженням: наразі лише 8 із 29 вагоноремонтних підрозділів є прибутковими.

За прогнозами УЗ, у 2025 році збитки вагоноремонтного напрямку можуть сягнути 600 млн грн.

УЗ зафіксувала пропозиції та позиції всіх учасників дискусії. Наступним кроком стане розробка оптимальної моделі трансформації, яку буде винесено на відкрите обговорення, повідомила пресслужба компанії.

Контекст

«Укрзалізниця» стикнулась з гострим браком вагонів. З 2019-го компанія втратила майже половину пасажирських потягів – 1087 (28 знищені, 265 – окуповано, а 794 досягли граничного терміну служби). На серпень 2025 року УЗ оперує 1488 пасажирськими вагонами. Ще 51 вагон перестане працювати цього року. Ще 84 – у 2026-му.

УЗ за наявності державного фінансування планує щороку купувати 100 нових вагонів у 2026-2028 роках.

У 2023-му компанія уклала угоду на закупівлю 66 нових вагонів, з них 54 – вже отримала, ще 12 – отримає до кінця цього року. Також УЗ планує капітально відремонтувати 50 вагонів за 1 млрд грн. Ремонт одного вагону коштує близько 20 млн грн, купівля – понад 50 млн грн. Середній вік вагону – близько 28 років.