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Депутати пропонують виділити «Укрзалізниці» додаткові кошти з держбюджету. Компанія збиткова через небажання уряду підвищувати тарифи на вантажні перевезення, які є ключовим джерелом її доходу. Джерело грошей на допомогу УЗ – бюджет Києва. Мер столиці виступив проти такого рішення. Чи підтримує ідею Рада?
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Верховна Рада 16 липня має голосувати у першому читанні за законопроєкт №13439-3 зі змінами до державного бюджету, який передбачає збільшення видатків на майже 450 млрд грн.
Цей законопроєкт є альтернативою урядовому документу, який Кабмін подав наприкінці червня. Причина голосування саме за цю версію – цього тижня депутати будуть голосувати за зміну премʼєра та перезавантаження уряду, отже, всі закони, подані попереднім складом Кабміну, автоматично відкличуть з Ради.
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