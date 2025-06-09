ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» уклало з АТ «Укрзалізниця» контракт на поставку 95 пасажирських вагонів. Про це стало відомо з даних на сайті «Прозорро».

Деталі

КВБЗ виготовить 88 купейних спальних вагонів (КУП) та сім вагонів, пристосованих для перевезення осіб у кріслах колісних та з купе для начальника поїзда (КУПІ). Поставка має завершитися до 31 грудня 2028 року. Вартість контракту – 4,475 млрд грн, кошти виділені з держбюджету.

КВБЗ також передасть Укрзалізниці технічну та конструкторську документацію для самостійного технічного обслуговування (ТО-3), деповського (ДР) та капітальних ремонтів (КР-1, КР-2) вагонів.

Крім того, буде надано експлуатаційну документацію, включно з керівництвом з експлуатації, альбомом рисунків, схемами систем (пневматичних, водопостачання, опалення, кондиціонування, електричних, гальмівних) та відомостями про терміни й обсяги технічного обслуговування.

Контекст

2 травня «Укрзалізниця» отримала шість нових плацкартних вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу – перших новозбудованих у цій модифікації за часи незалежності України. Оновлення плацкартного парку є частиною державної програми модернізації залізничного транспорту. У березні уряд виділив 4,4 млрд грн на оплату поточної партії вагонів та закупівлю ще 300 одиниць.

Держбюджет-2025 передбачає спрощення контрактування, зокрема скасування обмежень на передоплату, що дозволить КВБЗ прискорити виробництво, розраховане на 30 місяців.

Паралельно «Укрзалізниця» проводить капітальний ремонт і модернізацію наявних вагонів для підвищення комфорту на основних маршрутах.