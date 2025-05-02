Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

УЗ вперше за роки незалежності отримала нові плацкартні вагони українського виробництва (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

УЗ отримала нові плацкартні вагони виробництва Крюківського вагонобудівного заводу /пресслужба Мінрозвитку

Новий плацкартний вагон УЗ Фото пресслужба Мінрозвитку

«Укрзалізниця» поповнила парк шістьма новими плацкартними вагонами, виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Це перші за час незалежності України новозбудовані вагони саме у плацкартній модифікації, повідомила пресслужба Мінрозвитку.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі

  • Вагони мають 58 місць кожен і вже з найближчих вихідних курсуватимуть у складі поїзда №22/21–104/103 Львів – Харків, Краматорськ.
  • Нові плацкарти зберігають традиційну компоновку, однак мають низку сучасних рішень, зокрема, ергономічні сходи, розетки з USB та Type-C, кондиціонери, вакуумні туалети, пеленальні столики, манежі для дітей. Кожне місце має індивідуальне освітлення з трьома режимами. 
  • Закупівля профінансована з держбюджету в межах програми оновлення рухомого складу. 
Новій плацкартні вагони

Новий плацкартний вагон вироблений на Крюківському вагонобудівному заводі. Фото: пресслужба Мінрозвитку

Новій плацкартні вагони

Новий плацкартний вагон вироблений на Крюківському вагонобудівному заводі. Фото: пресслужба Мінрозвитку

Новій плацкартні вагони

Новий плацкартний вагон вироблений на Крюківському вагонобудівному заводі. Фото: пресслужба Мінрозвитку

Новій плацкартні вагони

Новий плацкартний вагон вироблений на Крюківському вагонобудівному заводі. Фото: пресслужба Мінрозвитку

Новій плацкартні вагони

Новий плацкартний вагон вироблений на Крюківському вагонобудівному заводі. Фото: пресслужба Мінрозвитку

Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст

Оновлення плацкартного парку – частина державної програми модернізації залізничного транспорту. У березні уряд виділив 4,4 млрд грн на фінальні розрахунки за чинну партію вагонів та на закупівлю ще 300 одиниць. 

Держбюджет-2025 передбачає механізми прискореного контрактування – зокрема, скасування обмежень на передоплату, що дозволить Крюківському заводу швидко запускати виробництво, яке триватиме до 30 місяців. 

УЗ також продовжує капремонти і модернізацію старих вагонів, аби підвищити комфорт на ключових напрямках.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні