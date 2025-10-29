Аналітики Dragon Capital знизили прогноз зростання ВВП України: у 2025 році очікується 1,7%, а у 2026 – 1% р/р, через завершення «енергетичного перемир’я» та зміну ставлення ЄС до заморожених російських активів. Про це повідомляється в оновленому макропрогнозі інвесткомпанії від 29 жовтня.
Деталі
- «Упродовж останніх місяців відбулися дві події, що суттєво вплинуть на економіку України – фактичне завершення «енергетичного перемир’я» та зміна ставлення ЄС до використання тіла заморожених російських активів. З огляду на них, ми відкоригували наші макроекономічні прогнози на 2025-2026 рр., з фокусом на сценарій «триваючої війни», оскільки його вірогідність суттєво зросла», – повідомили у Dragon Capital.
- Аналітики оцінюють, що Україні у 2026–2029 рр. знадобиться $75–95 млрд «репараційного кредиту» для бюджету, решту коштів витратять на зброю та військове виробництво. Завдяки цьому у 2025–2026 рр. країна може отримати $96 млрд зовнішнього фінансування (у порівнянні з $87 млрд у попередньому прогнозі).
- Дефіцит держбюджету 2025 року очікується рекордним – $50 млрд і залишиться високим у 2026-му. Тимчасову підтримку ВВП у четвертому кварталі 2025 року надаватиме сільське господарство.
- Прогноз зростання ВВП знижено до 1,7% у 2025 і 1,0% у 2026, проте ризики подальшого погіршення залишаються високими через можливі руйнування критичної інфраструктури.
- Dragon Capital прогнозує зростання ВВП України на 5% у 2026 році за умови стійкого перемир’я, відновлення інвестицій, повернення біженців і старту відбудови, що компенсує скорочення оборонних витрат.
- Аналітики прогнозують, що фундаментальний інфляційний тиск зросте найближчими місяцями через підвищення витрат бізнесу на енергопостачання та збільшення бюджетних видатків, але у 2026 році послабне через стабілізацію дефіциту робочої сили та уповільнення зростання зарплат. Споживча інфляція очікується на рівні 6,0% р/р до кінця 2026 року після 9,3% у 2025 році.
- НБУ залишив облікову ставку на 15,5% річних і відтермінував її зниження до січня 2026 року, можливе подальше відтермінування, якщо інфляційний тиск зростатиме через руйнування інфраструктури або інші фактори.
- У Dragon Capital прогнозують, що у 2026 році зовнішньоторговельний дефіцит України складе $45 млрд, а резерви НБУ зростуть до $50 млрд завдяки зниженню імпорту електромобілів, імпортозаміщенню у військовому виробництві, переносу експорту зерна та збільшеній міжнародній допомозі.
- За оновленим прогнозом, курс гривні сягне 43,0 грн/дол. США до кінця 2025 р. і 44,0 грн/дол. США до кінця 2026 р., порівняно з 43,5 і 46,0 очікуваними раніше.
Контекст
У прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, який вже схвалений постановою Кабінету Міністрів № 780, за підсумком 2025 року очікується, що номінальний обсяг ВВП України складе 8 967,4 млрд грн. А реальне зростання ВВП буде на рівні 2,7%.
25 вересня Соболев за результатами зустрічі з інвесторами у Нью-Йорку заявив, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2025 році зросте на 2%.
19 вересня Держстат повідомив, що зростання реального ВВП України у II кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8 % (з 0,9 % у I кварталі). НБУ у липні знизив свій прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,1 %, уряд – до 2,4 %.
У другому кварталі реальний ВВП України зріс на 0,8% порівняно з другим кварталом 2024 року, за даними Держстату. Для порівняння: у першому кварталі зростання реальне зростання ВВП становило 0,9%. Роком раніше, у другому кварталі 2024-го, реальний ВВП України зріс на 4,0% у річному вираженні.
Міжнародні організації також знизили свої оцінки: МВФ очікує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2–3%, Світовий банк – 2% (порівняно з 6,5%), ЄБРР погіршив прогноз з 3,3% до 2,5%.
