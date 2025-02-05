Кабмін суттєво скоротив список неоподаткованих товарів, які ввозяться в Україну для підтримки військових, автомобілі залишили

Кабмін оновив список звільнених від оподаткування товарів і послуг, які ввозяться в Україну для потреб військових та внутрішньопереміщених осіб (ВПО). Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики України. У новій редакції постанови залишається можливість ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери.

Деталі

Перелік таких товарів і послуг скоротили з 500 до 133 позицій, але додали десятки нових найменувань. Серед них – безпілотні системи, засоби РЕБ та РЕР, комплектуючі до них і засоби тактичної медицини, повідомили у відомстві.

Включені нові позиції – «Медичні послуги» та «Послуги з освіти і науки». Це надасть можливість військовим, ветеранам та ВПО отримувати медичні й освітні послуги, які покриватимуться благодійними коштами на спеціальних пільгових умовах, пояснили у відомстві.

Ознайомитися з оновленим переліком можна за посиланням.

Контекст

17 грудня 2024 року Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на ввезення дронів і їхніх компонентів. Законопроєкти №12266 і №12267 підтримали 331 та 335 депутатів.

Протягом 2025-го діятиме звільнення від мит на компоненти для виробництва боєприпасів і снарядів та на безпілотники, антидронові рушниці й наземні та водні системи. Відтерміновано запровадження стандарту Євро-6 для транспортних засобів до 2027 року, яке планувалося вже наступного року.