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Кабмин существенно сократил список необлагаемых налогом товаров, ввозимых в Украину для поддержки военных, автомобили оставили

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабмин обновил список освобожденных от налогообложения товаров и услуг, ввозимых в Украину для нужд военных и внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики Украины. В новой редакции постановления остается возможность ввозить в Украину транспортные средства, доставляемые волонтерами.

Подробности

  • Список таких товаров и услуг сократили с 500 до 133 позиций, но добавили десятки новых наименований. Среди них – беспилотные системы, средства РЭБ и РЭР, комплектующие к ним и средства тактической медицины, сообщили в ведомстве.
  • Включены новые позиции – Медицинские услуги и Услуги по образованию и науке. Это позволит военным, ветеранам и ВПЛ получать медицинские и образовательные услуги, которые будут покрываться благотворительными средствами на специальных льготных условиях, пояснили в ведомстве.
  • Ознакомиться с обновленным перечнем можно по ссылке.

Контекст

17 декабря 2024 года Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на ввоз дронов и их компонентов. Законопроекты №12266 и №12267 поддержали 331 и 335 депутатов.

В 2025-м будет действовать освобождение от пошлин на компоненты для производства боеприпасов и снарядов и на беспилотники, антидроновые ружья и наземные и водные системы. Отсрочено введение стандарта Евро-6 для транспортных средств до 2027 года, которое планировалось уже в следующем году.

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