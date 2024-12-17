Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на 2025 рік. Кого вони стосуватимуться

Верховна Рада продовжила дію податкових та митних пільгь, зокрема на ввезення дронів та їх складових. Про це повідомили народні депутати – голова профільного комітету Данило Гетманцев та заступник голови Ярослав Железняк. Зміни також стосуються транспортних засобів, неприбуткових організацій, працівників цих організацій, ринку вживаних авто та грального бізнесу.

Деталі

За законопроєкти №12266 і №12267, які вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, проголосували в цілому 331 та 335 депутатів відповідно.

Протягом 2025 року буде діяти звільнення від митних зборів для компонентів, що імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів. Продовжуються пільги на ввезення БпЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць та інших необхідних елементів. Пільги поширюються і на складові для всіх безпілотників – наземних, водних та інших систем, пояснив Гетманцев.

Законопроєкти передбачають відтермінування до 1 січня 2027 року переходу на екологічний стандарт Євро-6 для транспортних засобів, який планувалося ввести наступного року.

Після підписання законопроєктів президентом, неприбуткові організації зможуть надавати благодійну допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам без ризику втратити свій статус. Якщо волонтери передаватимуть зібрані кошти благодійним фондам, до них не буде застосовуватись податок на доходи фізосіб.

Зміни стосуються і працівників неприбуткових організацій, які зможуть отримувати «додаткове благо», що не перевищує 5% річного доходу, без ризику порушити умови статусу неприбутковості.

Податкові пільги для національних фільмів також збережуться до кінця воєнного стану, що підтримує український кінематограф.

Законопроєкт №12266 пропонує дерегулювати ринок вживаних автомобілів (скасувати вимогу оцінки) та повністю фіскалізувати гральний бізнес через використання реєстраторів розрахункових операцій.

Контекст

17 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків для фінансування армії. 4 жовтня комітет рекомендував прийняти його в другому читанні, незважаючи на висновок Головного юридичного управління про неконституційність деяких положень. 10 жовтня законопроєкт був ухвалений у цілому, але депутати вирішили не підвищувати військовий збір для фізичних осіб, ФОП та військових, залишивши ставку на рівні 1,5%.

Попри терміновий статус, президент Володимир Зеленський досі не підписав закон, що перевищує конституційно визначений термін майже втричі. Причини затримки неясні: джерела в уряді та парламенті називають різні фактори, але більшість вважає затягування процесу несподіваним.

З часом ефективність законопроєкту зменшилася. Спочатку планувалося, що в бюджет надійде 125 млрд грн у 2024 році та 340 млрд грн у 2025-му, але остаточна версія скоротила ці суми до 23 млрд грн і 140 млрд грн відповідно.

На початку грудня Верховна Рада відтермінувала запровадження військового збору для ФОП до 1 січня.