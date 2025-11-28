Кабінет Міністрів України розпочинає пілотний проєкт електронного кабінету експортера в складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко 28 листопада.
- «Запускаємо важливий пілотний проєкт – електронний кабінет експортера в складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Це підвищить прозорість ринку деревини відповідно до вимог законодавства ЄС і посилить позиції українських експортерів», – написала Свириденко.
- За її словами, відтепер експортери зможуть через електронний кабінет перевіряти походження деревини за номером лісорубного квитка, товарно-транспортної накладної чи бирки.
- «Інформацію можна буде одразу завантажити й використати для підтвердження легального походження продукції під час експорту до країн ЄС», – зазначила прем’єр-міністерка.
Контекст
31 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити мораторій на експорт необробленої деревини, який діє з 1 листопада 2015 року. Нульова квота на вивезення лісоматеріалів необроблених залишиться щонайменше до кінця 2025 року.
Крім того, постанову №1399 доповнено повною забороною на експорт паливної деревини (дров) у вигляді колод, полін, сучків, хмизу, гілок, а також тріски та деревної стружки – також до 31 грудня 2025 року.
Свириденко пояснила: тимчасова заборона потрібна, щоб забезпечити дровами сільські громади в опалювальний сезон і зберегти сировину для українських деревообробних та целюлозно-паперових підприємств, які зараз відчувають гострий дефіцит деревини.
