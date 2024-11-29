Виробник дерев’яних плит Kronospan інвестував €200 млн у нові потужності на Рівненщині

Європейський виробник дерев’яних плит Kronospan запустив нову лінію з виготовлення OSB-плит на Рівненщині, повідомляє Мінекономіки 29 листопада. Інвестиції в нові потужності становили €200 млн. Близько 60% виготовленої продукції буде експортуватись у країни ЄС та США.
Kronospan є одним з найбільших в Україні виробників деревостружкових плит (ДСП), ламінованої ДСП, орієнтовно-стружкової плити (OSB) та стільниць.
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Ключові факти
- Kronospan є найбільшою європейською компанією з виробництва дерев’яних плит, яка працює в Україні і продовжує інвестувати у нові виробництва під час війни, заявила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.
- «Нове виробництво є також прикладом інвестицій в переробну промисловість, зростання якої є важливим пріоритетом економічної політики», – наголосила вона.
- За 20 років роботи в Україні Kronospan інвестував в українське виробництво майже €1 млрд, €563 млн з них – у завод на Рівненщині. Зараз на підприємстві працюють майже 800 спеціалістів-виробничників.
- Kronospan стала ініціатором створення індустріального парку. Його ідея у формуванні меблевого кластеру навколо заводу з виробництва дерев’яних плит. Компанія вже інвестувала у підготовчі роботи та інфраструктуру індустріального парку €47 млн. З них – €34 млн під час війни.
Контекст
Уряд працює над створенням умов для вигідного інвестування в розвиток реального сектору, виробництва й експорту продукції з доданою вартістю. Сприяти цьому має політика розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». У межах політики для залучення інвестицій діє програма розвитку індустріальних парків, підтримка проєктів зі значними інвестиціями, страхування інвестицій від воєнних ризиків та низка інших.
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