Виробник дерев’яних плит Kronospan інвестував €200 млн у нові потужності на Рівненщині

Європейський виробник дерев’яних плит Kronospan запустив нову лінію з виготовлення OSB-плит на Рівненщині, повідомляє Мінекономіки 29 листопада. Інвестиції в нові потужності становили €200 млн. Близько 60% виготовленої продукції буде експортуватись у країни ЄС та США.

Kronospan є одним з найбільших в Україні виробників деревостружкових плит (ДСП), ламінованої ДСП, орієнтовно-стружкової плити (OSB) та стільниць.