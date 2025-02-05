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У Краснодарському краї після атаки БПЛА спалахнула нафтобаза «Албашнефть» 

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У ніч на 5 лютого ЗСУ завдали удару по нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. Операцію здійснили підрозділи Служби безпеки України разом із Збройними силами.

Деталі 

  • Під атакою опинився завод «Албашнефть», що займається первинною переробкою нафти та виробництвом нафтопродуктів. Він забезпечував російську армію бензином і дизелем. На підприємстві виникла пожежа, наразі уточнюються наслідки ураження.
  • Підрозділи ЗСУ вразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук», розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області. Комплекс зазнав пошкоджень, додали в Генштабі. 
  • Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що в результаті атаки уламки БПЛА впали на резервуар із залишками нафтопродуктів.

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