У Краснодарському краї після атаки БПЛА спалахнула нафтобаза «Албашнефть» 

У ніч на 5 лютого ЗСУ завдали удару по нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. Операцію здійснили підрозділи Служби безпеки України разом із Збройними силами.