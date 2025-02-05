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В Краснодарском крае после атаки БПЛА вспыхнула нефтебаза «Албашнефть»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В ночь на 5 февраля ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. Операцию провели подразделения Службы безопасности Украины вместе с Вооруженными силами.

Подробности

  • Под атакой оказался завод «Албашнефть», занимающийся первичной переработкой нефти и производством нефтепродуктов. Он снабжал российскую армию бензином и дизелем. На предприятии возник пожар, уточняются последствия поражения.
  • Подразделения ВСУ поразили российский зенитный ракетный комплекс «Бук», расположенный на временно оккупированной территории Запорожской области. Комплекс получил повреждения, добавили в Генштабе.
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки обломки БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов.

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