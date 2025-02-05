В Краснодарском крае после атаки БПЛА вспыхнула нефтебаза «Албашнефть»

В ночь на 5 февраля ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. Операцию провели подразделения Службы безопасности Украины вместе с Вооруженными силами.