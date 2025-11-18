Більше 10 локомотивних депо «Укрзалізниці» зазнали пошкоджень від ворожих атак, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час зустрічі із журналістами 17 листопада. Аби забезпечити терміновий ремонт, УЗ закуповує комплектуючі з країн Балтії та інших учасниць СРСР.

Деталі

На тлі постійних атак ворога, «Укрзалізниця» змушена вирішувати проблему з недостатньою кількістю рухомого складу, заявив Перцовський. Зношеність парку локомотивів перевищує 96%, а більшість техніки досягла віку 40-50 років, що суттєво знижує ефективність перевезень.

Більше 10 локомотивних депо «Укрзалізниці» зазнали пошкоджень від ворожих атак. Попри це, жодне депо не зупинило свою роботу. «Всі ключові напрямки вантажоперевезень продовжують працювати», – зазначив СЕО УЗ.

Через обстріли енергетичної інфраструктури УЗ змушена виводити на колії десятки тепловозів для підміни електровозів. З початку 2025 року компанія відновлює парк тепловозів, який ще підлягає ремонту.

Паралельно триває закупівля необхідних деталей для ремонту пострадянської техніки, оскільки постачання запчастин з Росії неможливе. Зокрема, компанія фокусується на відновленні тепловозів, які зараз використовуються для страхування руху, щоб забезпечити стабільність перевезень.

«Закуповуємо певні комплектуючі та навіть техніку, зокрема в країнах Балтії, де вона збереглась вживаною, і відновлюємо», – зазначив Перцовський.

Контекст

Останнім часом Росія систематично атакує об’єкти інфраструктури «Укрзалізниці» та енергетичного сектору.

7 вересня ворог здійснив потужні удари по Кременчуку, значно пошкодивши Крюківський міст – єдиний шлях через Дніпро, що з’єднує місто з населенням 200 000 осіб та весь промисловий регіон на десятки кілометрів.

У ніч на 2 жовтня ворог завдав масованого удару по об’єктах «Укрзалізниці» в Одесі та Конотопі на Сумщині.

У ніч проти 7 жовтня Росія атакувала на Полтавщині локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції.

17 листопада під час візиту президента Володимира Зеленського до Парижа, Україна та Франція уклали угоду на €475 млн щодо закупівлі 55 нових електровозів виробництва компанії Alstom для «Укрзалізниці».

«У нас – надкритична потреба, востаннє УЗ купляла локомотиви у 2018-му», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський на пресконференції. До 2029-го через брак локомотивів УЗ не зможе перевозити до 50% вантажів, додає він.

Яку частину парку УЗ зможуть замінити французькі електровози та як долучитись українським виробникам – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.