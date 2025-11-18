Більше 10 локомотивних депо «Укрзалізниці» зазнали пошкоджень від ворожих атак, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час зустрічі із журналістами 17 листопада. Аби забезпечити терміновий ремонт, УЗ закуповує комплектуючі з країн Балтії та інших учасниць СРСР.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- На тлі постійних атак ворога, «Укрзалізниця» змушена вирішувати проблему з недостатньою кількістю рухомого складу, заявив Перцовський. Зношеність парку локомотивів перевищує 96%, а більшість техніки досягла віку 40-50 років, що суттєво знижує ефективність перевезень.
- Більше 10 локомотивних депо «Укрзалізниці» зазнали пошкоджень від ворожих атак. Попри це, жодне депо не зупинило свою роботу. «Всі ключові напрямки вантажоперевезень продовжують працювати», – зазначив СЕО УЗ.
- Через обстріли енергетичної інфраструктури УЗ змушена виводити на колії десятки тепловозів для підміни електровозів. З початку 2025 року компанія відновлює парк тепловозів, який ще підлягає ремонту.
- Паралельно триває закупівля необхідних деталей для ремонту пострадянської техніки, оскільки постачання запчастин з Росії неможливе. Зокрема, компанія фокусується на відновленні тепловозів, які зараз використовуються для страхування руху, щоб забезпечити стабільність перевезень.
- «Закуповуємо певні комплектуючі та навіть техніку, зокрема в країнах Балтії, де вона збереглась вживаною, і відновлюємо», – зазначив Перцовський.
Контекст
Останнім часом Росія систематично атакує об’єкти інфраструктури «Укрзалізниці» та енергетичного сектору.
7 вересня ворог здійснив потужні удари по Кременчуку, значно пошкодивши Крюківський міст – єдиний шлях через Дніпро, що з’єднує місто з населенням 200 000 осіб та весь промисловий регіон на десятки кілометрів.
У ніч на 2 жовтня ворог завдав масованого удару по об’єктах «Укрзалізниці» в Одесі та Конотопі на Сумщині.
У ніч проти 7 жовтня Росія атакувала на Полтавщині локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції.
17 листопада під час візиту президента Володимира Зеленського до Парижа, Україна та Франція уклали угоду на €475 млн щодо закупівлі 55 нових електровозів виробництва компанії Alstom для «Укрзалізниці».
«У нас – надкритична потреба, востаннє УЗ купляла локомотиви у 2018-му», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський на пресконференції. До 2029-го через брак локомотивів УЗ не зможе перевозити до 50% вантажів, додає він.
Яку частину парку УЗ зможуть замінити французькі електровози та як долучитись українським виробникам – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.