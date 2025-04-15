«Не хотілося продавати за безцінь». Перше інтерв’ю засновників Uklon після угоди з «Київстаром»: про продаж компанії, торги за оцінку в $160 млн і проєкти після екзиту

Як змінювалася оцінка Uklon під час переговорів із «Київстаром»? Куди співзасновники компанії витратять кошти з екзиту? Які в Uklon плани на експансію? Інтерв’ю із засновниками Дмитром Дубровським, Сергієм Смусем і Віталієм Дятленком – перше після продажу Uklon за $155,2 млн
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