Верховна Рада 8 жовтня ухвалив у другому читанні законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку – спеціалізованого держбанку для кредитування проєктів для відбудови України. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Документ підтримали 280 депутатів.

Деталі

Нова інституція замінить наявний Фонд розвитку підприємництва, який відповідав за програми підтримки для бізнесу. Найбільша – доступні кредити «5-7-9%». НУР буде фокусуватися на проєктах з відбудови, підтримці бізнесу на прифронтових територіях, а також релокованих підприємств.

До другого читання в документі з’явилась важлива норма для бізнесу про створення системи страхування воєнних ризиків для підприємців на прифронтових територіях.

НУР виступатиме фінансовим посередником між бізнесом і банками, надаючи підприємцям кредити та гранти, а також компенсуючи відсотки й інші витрати за лізингом, кредитами та страховими внесками.

НУР має стати українським аналогом німецької Кредитної установи для відбудови (KfW), заявляв раніше Гетманцев. KfW була створена у післявоєнній Німеччині в 1948 році як частина Плану Маршалла.

Контекст

Бізнес з перших місяців повномасштабного вторгнення заявляв про потребу страхування військових ризиків. Уряд та парламент активізували роботу над цим питанням наприкінці 2024 року, зареєструвавши законопроєкт №12372, який мав запустити новий механізм страхування.

Документ передбачав створення окремої агенції – оператора програми. Ідею підтримували в Мінекономіки та НБУ, тоді як у фінкомітеті на чолі з Данилом Гетманцевим не бачили потреби в створенні ще однієї держустанови. На голосування до зали Верховної Ради законопроєкт №12372 так і не потрапив.

Нова концепція з двома інструментами на базі ЕКА запропонована фінкомітетом Ради після низки дискусій з НБУ, Мінекономіки й Мінфіном.