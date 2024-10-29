ВАКС конфіскував 15 сумських підприємств через звʼязки власника з РФ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував частину активів, повʼязаних із російською фінансово-промисловою групою та її співвласниками у Сумській області. Йдеться про активи бізнесмена Володимира Лукʼяненка, його сина Володимира Лукʼяненка, Германа Цоя та АТ «Група ГМС». Про це 29 жовтня повідомили пресслужби ВАКС та Мінʼюсту .

Деталі

Колегія суддів ВАКС частково задовольнила позовну заяву Мінʼюсту до двох осіб та АТ «Група ГМС» і застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону «Про санкції». Передбачає стягнення активів в дохід держави.

Що суд стягнув у дохід держави

90,6% акцій АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» 47,4687% акцій АТ «Науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» 100% статутного капіталу ТОВ «СТ Андартінвест-Південь» 100% статутного капіталу ТОВ «Терра Україна» 100% статутного капіталу ТОВ «Югсевморсервіс» 100% статутного капіталу ТОВ Фірма «Олтрі» ЛТД 100% статутного капіталу дочірнього підприємства «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» 100% акцій Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання – Інжиніринг 100% статутного капіталу ТОВ «СВС» 100% статутного капіталу ТОВ «Веселе» 100% статутного капіталу ТОВ «Техногаз-С» 83,9% акцій АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» 78,32% частки у статутному капіталі ТОВ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» 74,9% частки у статутному капіталі ТОВ «Градовіт-XXI» 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Кусум Фарм».

У дохід держави також стягнули квартиру в Сумах і гладкоствольну рушницю, що належали Володимиру Лукʼяненку-молодшому.

Апеляційну скаргу на рішення ВАКС можна подати до Апеляційної палати ВАКС упродовж п’яти днів із дня проголошення рішення суду.

Мінʼюст зазначив, що для недопущення стягнення активів у повному обсязі Володимир Лукʼяненко подарував частину акцій кіпрської «Репеніо Холдинг Лімітед» (це основна частина активів в Україні) іноземному благодійному фонду.

Суд відмовився стягувати у дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Ювілейний». Мінʼюст планує оскаржити цю частину судового рішення в Апеляційній палаті ВАКС.

Контекст

АТ «Група ГМС» займається розробкою та виробництвом насосного, компресорного та блочно-модульного обладнання для різних галузей промисловості: нафтогазової галузі, трубопровідного транспорту, атомної та теплової енергетики.

Мінʼюст стверджував, що компанії групи ГМС здійснювали суттєве сприяння збройній агресії РФ проти України, поставляючи продукції на користь підприємств ВПК країни-агресора та сплати податків у значних розмірах.

За підсумками 2020 року вартість активів «Насосенергомашу» портал zvitnist.com оцінював у 2,4 млрд грн, «СМНВО-Інжинірингу» – у 983 млн грн, Заводу обважнених бурильних та ведучих труб – у 385 млн грн.