ВАКС конфіскував 15 сумських підприємств через звʼязки власника з РФ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував частину активів, повʼязаних із російською фінансово-промисловою групою та її співвласниками у Сумській області. Йдеться про активи бізнесмена Володимира Лукʼяненка, його сина Володимира Лукʼяненка, Германа Цоя та АТ «Група ГМС». Про це 29 жовтня повідомили пресслужби ВАКС та Мінʼюсту.
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Деталі
- Колегія суддів ВАКС частково задовольнила позовну заяву Мінʼюсту до двох осіб та АТ «Група ГМС» і застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону «Про санкції». Передбачає стягнення активів в дохід держави.
Що суд стягнув у дохід держави
- 90,6% акцій АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»
- 47,4687% акцій АТ «Науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
- 100% статутного капіталу ТОВ «СТ Андартінвест-Південь»
- 100% статутного капіталу ТОВ «Терра Україна»
- 100% статутного капіталу ТОВ «Югсевморсервіс»
- 100% статутного капіталу ТОВ Фірма «Олтрі» ЛТД
- 100% статутного капіталу дочірнього підприємства «Завод обважнених бурильних та ведучих труб»
- 100% акцій Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання – Інжиніринг
- 100% статутного капіталу ТОВ «СВС»
- 100% статутного капіталу ТОВ «Веселе»
- 100% статутного капіталу ТОВ «Техногаз-С»
- 83,9% акцій АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
- 78,32% частки у статутному капіталі ТОВ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
- 74,9% частки у статутному капіталі ТОВ «Градовіт-XXI»
- 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Кусум Фарм».
- У дохід держави також стягнули квартиру в Сумах і гладкоствольну рушницю, що належали Володимиру Лукʼяненку-молодшому.
- Апеляційну скаргу на рішення ВАКС можна подати до Апеляційної палати ВАКС упродовж п’яти днів із дня проголошення рішення суду.
- Мінʼюст зазначив, що для недопущення стягнення активів у повному обсязі Володимир Лукʼяненко подарував частину акцій кіпрської «Репеніо Холдинг Лімітед» (це основна частина активів в Україні) іноземному благодійному фонду.
- Суд відмовився стягувати у дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Ювілейний». Мінʼюст планує оскаржити цю частину судового рішення в Апеляційній палаті ВАКС.
Контекст
АТ «Група ГМС» займається розробкою та виробництвом насосного, компресорного та блочно-модульного обладнання для різних галузей промисловості: нафтогазової галузі, трубопровідного транспорту, атомної та теплової енергетики.
Мінʼюст стверджував, що компанії групи ГМС здійснювали суттєве сприяння збройній агресії РФ проти України, поставляючи продукції на користь підприємств ВПК країни-агресора та сплати податків у значних розмірах.
За підсумками 2020 року вартість активів «Насосенергомашу» портал zvitnist.com оцінював у 2,4 млрд грн, «СМНВО-Інжинірингу» – у 983 млн грн, Заводу обважнених бурильних та ведучих труб – у 385 млн грн.
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