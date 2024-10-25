Суд остаточно конфіскував активи російського мільярдера Усманова на 2 млрд грн

Апеляційна палата ВАКС відхилила апеляційні скарги і залишила без змін рішення суду першої інстанції про стягнення у дохід держави активів російського бізнесмена Алішера Усманова та його партнерів на понад 2 млрд грн, йдеться у повідомленні суду 25 жовтня.

Деталі

Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Metalloinvest Trading AG та АТ «Нексайн», на рішення ВАКС від 25 вересня 2024 року.

Колегія суддів АП залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційні скарги третіх осіб – без задоволення.

Рішення про стягнення в дохід держави активів, зокрема залізорудної продукції та 100% статутного капіталу IT-компанії, набуло законної сили та оскарженню не підлягає, йдеться у повідомленні.

Контекст

Усманов – російський мільярдер, який входить до десятки найзаможніших росіян (статки у 2023 році – $14,4 млрд). Зокрема, йому належить прокремлівський медіаресурс «Коммерсантъ». Як зазначав Мінʼюст, Усманов є засновником групи USM та спільно з Андрієм Скочем, Володимиром Скочем, Варварою Скоч і Володимиром Стершинським здійснюють свою діяльність у стратегічних для економіки РФ галузях – металургії та гірничодобувній, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій («Металоінвест», «Мегафон»).

Через групу USM згадані особи здійснюють значне сприяння РФ у веденні агресивної війни проти України, зазначає Мінʼюст. Йдеться про сплату податків до бюджету держави-агресора, матеріально-технічне забезпечення, постачання телекомунікаційних послуг правоохоронним органам і військовим підрозділам збройних сил РФ та інформаційне сприяння війні.

Усманов перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС та України.

У грудні 2022 року в Україні арештували майно Усманова майже на 2 млрд грн. СБУ спільно з БЕБ виявили підпільні склади РФ, де зберігалося понад 160 000 т української залізної руди, яку намагалися вивезти до Росії. У лютому 2023-го це майно передали АРМА.

25 вересня цього року ВАКС задовольнив позов Мінʼюсту до російського бізнесмена Алішера Усманова та його бізнес-партнерів і стягнув у дохід держави майно на суму понад 2 млрд грн.